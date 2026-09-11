Ninkear presenta el portátil U9 Pro en la feria IFA 2026

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Ninkear presenta el portátil U9 Pro en la feria IFA 2026

En la feria IFA 2026 celebrada en Berlín, se presentó al público el nuevo buque insignia de la marca Ninkear: el portátil U9 Pro de 16 pulgadas. Según ixbt.com, este ordenador móvil está diseñado específicamente para el desarrollo de software, la creación de contenido y el trabajo con aplicaciones que utilizan modelos de IA locales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como «corazón» del nuevo dispositivo se ha elegido el procesador Intel Core Ultra 9 185H. Este chip, perteneciente a la familia Meteor Lake, cuenta con 16 núcleos y 22 hilos. Entre ellos, hay seis núcleos de alto rendimiento, ocho núcleos de eficiencia energética y dos núcleos adicionales de bajo consumo, alcanzando una frecuencia máxima de 5,1 GHz.

Rendimiento y capacidades gráficas

Las tareas gráficas están a cargo del núcleo integrado Intel Arc, con ocho núcleos Xe y una frecuencia de hasta 2,35 GHz. El procesador también incluye el acelerador neuronal Intel AI Boost, que proporciona un rendimiento de hasta 11 TOPS, fundamental para las tareas de IA.

La versión presentada en la feria está equipada con 24 GB de RAM LPDDR5 y un disco SSD NVMe de 1 TB. La pantalla de 16 pulgadas ofrece una resolución de 2560×1600 píxeles, una relación de aspecto 16:10 y una frecuencia de 120 Hz. También se anuncia una cobertura completa de la gama de colores sRGB.

Chasis y conectividad

El modelo U9 Pro está fabricado en un chasis de metal, con unas dimensiones de 360×250×21 mm y un peso aproximado de 1,7 kg. El dispositivo cuenta con una batería de 79,8 Wh y se incluye un adaptador de 100 W para la carga.

Los puertos y opciones disponibles en los laterales del portátil son:

  • Dos puertos USB-C
  • Tres puertos USB-A (estándar USB 3.0)
  • Puerto HDMI
  • Ranura para tarjeta microSD
  • Salida de audio de 3,5 mm y ranura para candado Kensington
Para conexiones inalámbricas, se incluyen tecnologías Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. Además, cuenta con una cámara de 2 MP para videollamadas, suficiente para las tareas cotidianas.

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Abror Shuhratov
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