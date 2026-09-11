Crean una camiseta diseñada para engañar a las cámaras de inteligencia artificial

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Crean una camiseta diseñada para engañar a las cámaras de inteligencia artificial

El artista y creador digital berlinés Simon Weckert ha creado una camiseta llamada «Digital Camouflage», diseñada para confundir a los sistemas de detección de objetos basados en inteligencia artificial.

Los colores brillantes y los patrones especiales de la camiseta están diseñados para dificultar que los algoritmos de visión artificial detecten la figura humana. A diferencia del camuflaje convencional, este diseño está adaptado a cómo la IA analiza las imágenes, en lugar de al ojo humano.

Para crear el patrón, Weckert lo probó repetidamente en el sistema de detección de objetos YOLO. En cada etapa, el diseño se modificó para reducir la confianza del sistema al identificar a una persona como «humana». Como resultado, en algunas pruebas, la persona que llevaba la camiseta no fue detectada por el sistema.

Sin embargo, esto no significa que la camiseta haga a alguien «invisible» para todas las cámaras de IA. Su eficacia depende del algoritmo y del sistema de cámaras utilizado.

El proyecto «Digital Camouflage» se considera una experiencia artística destinada a llamar la atención sobre el tema de la privacidad en un momento en que las tecnologías de videovigilancia con IA están en expansión.

El precio de la camiseta se estima en diversas fuentes en unos 75–88 dólares Weckert también es conocido por su proyecto anterior, en el que creó un atasco artificial en Google Maps transportando 99 teléfonos inteligentes en un carrito.

Personas caminando por un paso de peatones bajo una cámara de vigilancia.
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