¿Pueden volver los mamuts? Científicos inician un plan inesperado

¿Podría reaparecer en el futuro el legendario gigante de la Edad de Hielo, el mamut lanudo?

La empresa estadounidense Colossal Biosciences está estudiando el ADN de los mamuts antiguos y trabajando para combinar sus características clave con el genoma de los elefantes modernos. El objetivo principal es crear un animal resistente al frío, con pelaje grueso y rasgos similares a los de un mamut. crear.

Para ello, los científicos utilizan tecnologías de edición genética, incluido el método CRISPR. Se están investigando las características más importantes del mamut: su adaptación al clima frío, su pelaje y los genes relacionados con la capa de grasa corporal.

Sin embargo, los expertos aún enfrentan tareas muy complejas. Por lo tanto, todavía no es posible hablar con certeza sobre la aparición de un mamut real en 2027.

El objetivo actual de la empresa es lograr el nacimiento del primer animal similar a un mamut para finales de 2028. Pero estos planes podrían cambiar según los resultados de las pruebas científicas.

Así pues, los gigantes de la Edad de Hielo aún no han regresado. Pero si los experimentos en el campo de la genética tienen éxito, la humanidad podría volver a ver un animal similar al mamut en el futuro.