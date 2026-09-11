En China, la gente paga por experimentar desastres naturales (video)

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En China, la gente paga por experimentar desastres naturales (video)

En Hangzhou, China, las personas se preparan para situaciones de emergencia experimentando tifones e inundaciones en condiciones cercanas a la realidad. En el centro de formación de simulación de desastres Lvxing, los participantes pueden someterse a una simulación de tifón que incluye vientos de hasta 165 kilómetros por hora y fuertes lluvias, informó Reuters.

En otra parte del centro, se mueven 900 toneladas de agua para simular inundaciones repentinas. Además, los participantes practican cómo salir de forma segura de una zona urbana inundada o de una instalación subterránea. Durante estos entrenamientos, utilizan trajes especiales y cascos bajo la supervisión de personal de seguridad.

El precio de un día de entrenamiento es de 1599 yuanes, aproximadamente 235 dólares. El centro abrió en mayo de 2025 y, desde entonces, más de 160 000 personas han participado en sus sesiones.

En el futuro, se planea abrir centros similares en otras regiones de China para simular otras emergencias como incendios y terremotos.

ХитойХанчжоуфавқулодда вазиятлартайфунсимуляцияхавфсизликтабиий офатлар
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