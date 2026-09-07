En el marco de la 7ª jornada de la Super League suiza, el FC Basilea, uno de los clubes más laureados del país, recibió al líder indiscutible, el Lugano. En un encuentro intenso y disputado, los visitantes mostraron un carácter ejemplar para lograr una brillante victoria por 3-1. El miembro de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov fue alineado inesperadamente como centrocampista por decisión del cuerpo técnico. Al jugar los 90 minutos completos, se ganó el reconocimiento de los expertos suizos y de la afición por su versatilidad.

Una remontada ardiente en la segunda parte: 3 goles sin respuesta del Lugano

En un choque que terminó sin goles en la primera mitad, los eventos principales ocurrieron tras el descanso:

El gol tempranero del Basilea: En el minuto 47, el legionario local Metino, que entró desde el banquillo, abrió el marcador para adelantar al Basilea (1-0);

El gol del empate: El Lugano reaccionó solo 12 minutos después, en el minuto 59, gracias a una acción precisa de Yanis Cimignani para igualar el marcador (1-1);

Ataques decisivos para la victoria: Al aumentar la presión, los visitantes desestabilizaron la defensa rival: Uran Bislimi y Ahmad Kendouci marcaron sucesivamente para poner el 1-3 definitivo.

El nuevo rol de Behruz Karimov: De defensa a líder del mediocampo

Nuestro compatriota demostró nuevas facetas tácticas en este encuentro:

90 minutos completos en el mediocampo: Habitualmente defensa, Karimov asumió esta vez el rol de centrocampista central y disputó todo el partido;

Aplausos del entrenador y la afición: La actividad de Behruz en la recuperación, su presión constante y su calma en la creación de ataques fueron de lo mejor del partido;

Versatilidad táctica: Su capacidad para jugar a un alto nivel en varias líneas en el fútbol moderno eleva el estatus del legionario uzbeko en el equipo.

Resultado del 100%: La batalla por el título entre Lugano y Young Boys

Esta victoria confirma el dominio absoluto del Lugano esta temporada:

18 puntos en 6 partidos: El Lugano es el único equipo del campeonato que no ha perdido puntos, sumando 18 unidades;

Competiciones europeas y partido pendiente: Debido a su participación en la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League, el club tiene un partido menos que sus rivales en la liga;

El Young Boys se queda atrás: El principal rival, el Young Boys, segundo clasificado, suma 15 puntos en 7 partidos tras un empate esta jornada. Los expertos señalan que la lucha por el título será entre estos dos equipos.

Revelación del Mundial, la parte del Surkhon y contrato hasta 2031

El valor de mercado de Behruz Karimov está creciendo rápidamente:

Brillar en el Mundial: El defensa llamó la atención de los ojeadores mundiales gracias a sus actuaciones sólidas y brillantes con la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026;

El interés del Surkhon: El joven talento prefirió comenzar su carrera en Suiza. Su antiguo club, el Surkhon Termez, ganó 240.000 euros por el traspaso y conservó un derecho del 10% sobre una futura venta;

Valor de un millón de euros y acuerdo a largo plazo: Actualmente, los portales especializados valoran el traspaso de Karimov en 1 millón de euros, y su contrato con el Lugano se extiende hasta el verano de 2031.

¿Cómo crees que afectará el cambio de posición de Behruz Karimov al mediocampo a su futuro en la selección nacional? ¿Podrá el Lugano ganar el campeonato suizo esta temporada y llevar a nuestro compatriota a las cinco grandes ligas europeas? ¡Deja tu opinión en los comentarios!