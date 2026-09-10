Asesinato atroz en San Petersburgo: un hijo mata a su madre y la esconde en un congelador

Un crimen horrendo e inimaginable ocurrido en la capital del norte de Rusia ha conmocionado a la opinión pública. En un edificio ordinario de la avenida Lenin, en el distrito Kirov de San Petersburgo, un hombre de 42 años apuñaló a su propia madre y colocó el cuerpo en un gran congelador para intentar borrar las huellas. Según el canal de Telegram «112» y las autoridades, el asesinato ocurrió en agosto y el criminal vivió durante 18 días en el mismo apartamento que su madre congelada. Solo después de casi tres semanas, consumido por la culpa o el miedo, el hombre se entregó a una patrulla de la Rosgvardia para confesar su crimen.

¿Qué llevó a este asesino a cometer tal atrocidad contra su madre, qué juego de azar desencadenó este conflicto sangriento y por qué este hombre con trastornos mentales, que ya había matado a dos personas, estaba en libertad? Al final del artículo, presentaremos los detalles escalofriantes de la investigación y toda la información sobre las pesquisas llevadas a cabo por el Comité de Investigación de Rusia.

Deudas de juego y dinero oculto: la verdadera causa del crimen sangriento

La información preliminar recopilada por los investigadores y criminalistas reveló la oscura verdad detrás de esta tragedia:

Lugar y momento del conflicto: El asesinato se cometió en el apartamento de la avenida Lenin el 22 de agosto, pero solo se supo el 9 de septiembre, después de que el asesino se entregara voluntariamente;

Ludopatía y adicción al juego: Resultó que el hombre de 42 años era adicto a las apuestas deportivas y había dilapidado secretamente los ahorros familiares en Internet;

Confrontación trágica: Mientras su madre de 64 años contaba sus ahorros en la habitación, su hijo entró; temiendo que ella descubriera la falta de dinero y provocara una disputa, actuó;

Ataque salvaje con cuchillo: Durante la disputa que estalló rápidamente, el hombre tomó un cuchillo e infligió heridas graves a su madre, quien falleció en el lugar;

Congelación del cuerpo: Para ocultar las pruebas, el asesino colocó el cuerpo de su madre en un congelador tipo arcón y lo cubrió.

«La adicción a los juegos de azar y a las apuestas en línea deshumanizó totalmente a este hombre, llevándolo a quitarle la vida a su propia madre», subrayan los investigadores.

Un pasado criminal y un estado mental inestable:

En el marco de la causa penal abierta por la dirección principal del Comité de Investigación de Rusia para San Petersburgo, surgieron otros hechos aterradores:

Crimen pasado: El hombre de 42 años ya había sido procesado por un delito igual de grave: robo con violencia y asesinato de dos personas a la vez;

Hospital Kaschenko: En aquel entonces, la pericia psiquiátrica judicial lo declaró irresponsable y fue sometido a tratamiento obligatorio en el hospital psiquiátrico especializado Kaschenko;

Seguimiento médico: Tras su salida, estaba bajo control en un dispensario psiconeurológico y vivía libremente en la ciudad;

Nueva pericia y detención: Se abrió una causa penal contra el sospechoso en virtud del artículo 105, parte 1 del Código Penal de la Federación de Rusia (Asesinato); la investigación examina su detención y ha ordenado una nueva pericia psiquiátrica para evaluar su estado mental en el momento del crimen.

El peligro descontrolado en la sociedad y la tragedia de la ludopatía

En San Petersburgo,este atroz asesinato puso de relieve dos problemas mayores de la sociedad moderna: la ludopatía (adicción al juego) y la falta de control sobre las personas con trastornos mentales que han cometido delitos graves. El hecho de que una persona que ya había matado a dos individuos fuera dejada sin vigilancia con su madre anciana, mientras se hundía en el abismo de los juegos en línea, hizo que la tragedia fuera inevitable. Ocultar el crimen durante 18 días antes de entregarse muestra no solo la gravedad del acto, sino también que tales individuos son bombas de tiempo dentro de la sociedad. Ahora, la investigación debe evaluar no solo los actos del asesino, sino también la responsabilidad de los servicios que no aseguraron un seguimiento adecuado.

¿Cree usted que es justo liberar a personas que han cometido delitos graves y han sido declaradas mentalmente enfermas, o deberían estar internadas de por vida en instituciones especializadas? ¿Qué medidas estrictas se deben tomar contra las apuestas deportivas y los juegos de azar en línea que destruyen familias? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con sus seres queridos para sensibilizar a la sociedad!