Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado

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Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado

Durante varias semanas, el club Trabzonsporestuvo trabajando para incorporar al delantero de la selección nacional de Uzbekistán y del club İstanbul Başakşehir, Eldor Shomurodov . El club se vio obligado a retirarse oficialmente de este plan, según informó la influyente fuente de la prensa turca haber61.net .

El entrenador del Trabzonspor , Fatih Tekke, deseaba profundamente ver al goleador uzbeko en su equipo y había declarado abiertamente: «Eldor Shomurodov encaja muy bien en mi estrategia de juego». Sin embargo, las exigencias financieras impidieron el traspaso.

La directiva del Trabzonspor propuso varias opciones en las negociaciones con el club de Estambul:

El precio del İstanbul Başakşehir:

  • El equipo de Estambul valoró al delantero de 31 años, quien brilla como el máximo goleador actual de la Süper Lig turca, en torno a 15-20 millones de euros ; La oferta del Trabzonspor:

  • Para reducir este precio, los de Trabzon propusieron incluir en la operación al delantero turco Umut Nayir o al centrocampista defensivo francés Batista Mendy , además de un pago en efectivo de5 millones de euros . Límites financieros y fracaso de las negociaciones:

Durante las conversaciones, la tarifa de transferencia exigida por el club de Estambul y las demandas salariales personales de Shomurodov fueron consideradas excesivamente altas por la directiva del Trabzonspor:

Disciplina y decisión:

  • Al no querer comprometer la estabilidad financiera ni los límites presupuestarios, el Trabzonspor decidió detener los pasos siguientes y finalizar las negociaciones; El arma clave de Nuri Şahin:

  • Los expertos turcos destacaban desde hace tiempo la importancia de Eldor Shomurodov para el equipo dirigido por Nuri Şahin. La directiva del club no quiso dejar salir a su estrella más brillante a un precio bajo. Un inicio de temporada aterrador

Eldor Shomurodov está justificando plenamente su precio con su juego en el campo:

2 goles en 2 partidos:

  • El delantero uzbeko anotó 2 goles en los dos primeros encuentros del campeonato turco,demostrando una vez más que sigue siendo el líder principal del İstanbul Başakşehir esta temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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