Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oro

Anteriormente, se informó que una ciudadana uzbeka de 28 años, M.B., había desaparecido en el distrito de Milas, provincia de Muğla, Turquía, llevándose oro y joyas tras una boda de tres días y tres noches. Debido a la atención pública, el Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul emitió una declaración oficial.

Según el Consulado General, M.B. no ha huido a ninguna parte. Actualmente se encuentra en la zona de Milas y se presentó voluntariamente ante la policía local para dar su testimonio sobre lo sucedido.

Se informa que M.B. ha negado las acusaciones en su contra. Afirmó que entregó las joyas de oro recibidas durante la boda a su suegro, con la ayuda de su madre.

Según M.B., su suegro admitió en mensajes escritos que vendió las joyas para pagar créditos y otras deudas. Es decir, la novia sostiene que las joyas no fueron robadas, sino entregadas a su suegro.

M.B. también declaró haber entregado a las autoridades turcas los mensajes y pruebas en video que documentan la entrega de las joyas.

Actualmente, las autoridades competentes de Turquía están llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones mutuas. Por lo tanto, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva.

El Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul pidió al público esperar a que concluya el proceso de investigación.

«Se solicita abstenerse de sacar conclusiones unilaterales o difundir información no confirmada hasta que finalice la investigación. El Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul sigue la situación y brindará asistencia consular y legal según sea necesario», señala el comunicado.