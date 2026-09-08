Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oro

·8·Mundo
Encontrada la novia uzbeka desaparecida en Turquía con 5 millones de liras en oro

Anteriormente, se informó que una ciudadana uzbeka de 28 años, M.B., había desaparecido en el distrito de Milas, provincia de Muğla, Turquía, llevándose oro y joyas tras una boda de tres días y tres noches. Debido a la atención pública, el Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul emitió una declaración oficial.

Según el Consulado General, M.B. no ha huido a ninguna parte. Actualmente se encuentra en la zona de Milas y se presentó voluntariamente ante la policía local para dar su testimonio sobre lo sucedido.

Se informa que M.B. ha negado las acusaciones en su contra. Afirmó que entregó las joyas de oro recibidas durante la boda a su suegro, con la ayuda de su madre.

Según M.B., su suegro admitió en mensajes escritos que vendió las joyas para pagar créditos y otras deudas. Es decir, la novia sostiene que las joyas no fueron robadas, sino entregadas a su suegro.

M.B. también declaró haber entregado a las autoridades turcas los mensajes y pruebas en video que documentan la entrega de las joyas.

Actualmente, las autoridades competentes de Turquía están llevando a cabo una investigación sobre las acusaciones mutuas. Por lo tanto, aún no se ha llegado a una conclusión definitiva.

El Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul pidió al público esperar a que concluya el proceso de investigación.

«Se solicita abstenerse de sacar conclusiones unilaterales o difundir información no confirmada hasta que finalice la investigación. El Consulado General de la República de Uzbekistán en Estambul sigue la situación y brindará asistencia consular y legal según sea necesario», señala el comunicado.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Descubren la « Flor del diablo », una planta subterránea en los bosques de TailandiaDescubren la « Flor del diablo », una planta subterránea en los bosques de TailandiaHoy, 18:18La Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femeninoLa Torre Eiffel reabre tras la polémica por el personal femeninoHoy, 17:33Hombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHombre multado con 151 000 tenges por lanzar una piedra a un cocheHoy, 16:10El número de guerras en el mundo alcanza un nivel récordEl número de guerras en el mundo alcanza un nivel récordHoy, 15:07Una famosa presentadora de televisión condenada a muerteUna famosa presentadora de televisión condenada a muerteHoy, 14:46Una mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un monoUna mujer de 70 años cambió a su hija adoptiva de 17 años por un monoHoy, 14:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales