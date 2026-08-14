Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka

Uno de los representantes más brillantes y talentosos del fútbol uzbeko — Umarali Rakhmonaliyev podría vivir un importante punto de inflexión en su carrera. El subcampeón de la Ligue 1 francesa, Lens ha iniciado gestiones serias para fichar a nuestro compatriota de 22 años.

Según la información difundida por varios prestigiosos medios deportivos europeos, entre ellos les-transferts.com, topmercato.com y 433foot.fr la directiva del club francés pretende prolongar su exitosa experiencia en el mercado uzbeko.

Tras los pasos de Khusanov: la confianza del Lens en el fútbol uzbeko

Según el periodista francés Kevin Karrer, el director deportivo del Lens, Jean-Louis Leca ha seguido personalmente a Rakhmonaliyev y lo ha convertido en su principal objetivo.

Este interés no es casualidad:

en el verano de 2023, el Lens fichó al defensa central Abdukodir Khusanovpor tan solo 450.000 euros ;

Después de brillar durante un año y medio en la Ligue 1 y la Liga de Campeones, Khusanov fue vendido en enero de 2025 al « Manchester City» por 40 millones de euros más 10 millones en variables ;

Tras este beneficio récord, el club francés planea llevar a otro talento uzbeko al gran escenario.

Campeón de Azerbaiyán y un brillante inicio en la Liga de Campeones

El prestigioso medio azerbaiyano 90plus también confirmó el interés por Rakhmonaliyev. Formado en el Bunyodkor y posteriormente traspasado del Rubin Kazán al Sabah de Bakú, el centrocampista se convirtió en un auténtico líder en Azerbaiyán.

Con el Sabah, Umarali se proclamó campeón de Azerbaiyán y ganó dos veces la Copa nacional . Aunque juega como mediocentro defensivo, la temporada pasada disputó 36 partidos y marcó 6 goles y dio 2 asistencias .

En la nueva temporada 2026/2027, disputó 6 partidos de la fase de clasificación de la Liga de Campeones de la UEFA y contribuyó enormemente a que su equipo alcanzara los play-offs. Los días 19 y 25 de agosto, el Sabah se enfrentará al club israelí Hapoel Beer-Sheva por un puesto en la fase de grupos.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Rakhmonaliyev seguirá el camino de Abdukodir Khusanov y dará un paso decidido hacia la élite del fútbol mundial a través del campeonato francés.

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