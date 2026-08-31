Detenido en EE. UU. un conductor uzbeko por la violación de una menor de 13 años

En el estado de Ohio, Estados Unidos, un grave delito cometido hace varios años fue esclarecido gracias a la exhaustiva investigación de los agentes. La identidad del sospechoso, el camionero Shavkat Abshukurov, fue confirmada mediante análisis de ADN.

Se reveló que el incidente ocurrió en agosto de 2019. En aquel momento, una niña de 13 años, tras salir de su casa, subió al camión conducido por Abshukurov. Según la investigación, el conductor agredió a la menor y la mantuvo retenida contra su voluntad durante un tiempo.

Posteriormente, le dio 40 dólares a la niña para que tomara un taxi y la abandonó en el camino.

La investigación del caso duró varios años. En 2022, las fuerzas del orden lograron identificar al sospechoso basándose en pruebas como registros telefónicos, geolocalización y fotografías.

Una de las pruebas más importantes de la investigación fue el análisis de ADN. Los expertos determinaron que la muestra biológica del sospechoso coincidía con las pruebas del caso.

Tras ello, Abshukurov fue detenido en 2022.

A pesar del paso de los años, el uso de tecnologías modernas y peritajes biológicos permitió a los investigadores identificar al presunto autor del delito.