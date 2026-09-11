Un niño sobrevive tras caer desde un octavo piso

En la ciudad de Pavlodar,Kazajistán, un niño sobrevivió milagrosamente tras caer desde la altura de un octavo piso. Cayó desde el balcón de un edificio de apartamentos. El menor se encuentra actualmente hospitalizado en estado grave. Así lo informó Nur.kz , citando al Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Pavlodar.

El accidente ocurrió el 9 de septiembre alrededor de las 21:00 horas. Según la información preliminar, el menor estaba en el balcón del apartamento. Se subió a una silla, se acercó a la ventana, perdió el equilibrio y cayó desde el octavo piso.

Según los rescatistas, a pesar de la altura de la caída, el niño sobrevivió. Sin embargo, su estado es grave.

De acuerdo con el Departamento de Situaciones de Emergencia de la región de Pavlodar, desde principios de año se han registrado seis casos similares de caídas de niños desde alturas en la región, dos de los cuales resultaron en fallecimientos.

Los expertos hacen un llamado a los padres para que no dejen a los niños sin supervisión. Se enfatiza que es especialmente peligroso dejar a los menores solos en habitaciones con ventanas abiertas o en balcones.

Los rescatistas recomiendan no colocar muebles u otros objetos cerca de las ventanas que permitan a los niños trepar. También recuerdan la necesidad de instalar bloqueadores fiables, rejas o dispositivos especiales que limiten la apertura de las ventanas.