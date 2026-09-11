La estrella de la UFC Paulo Costa se alía con Eddie Hearn: ¿Se abre el camino hacia el boxeo?

Una de las estrellas más polémicas e intransigentes de la categoría de peso medio de la UFC, el brasileño Paulo Costa («Borrachina»), ha entrado en conflicto abierto con la principal organización de lucha del mundo. El luchador, que ha pedido en repetidas ocasiones ser liberado de su contrato, ha anunciado oficialmente la firma de un acuerdo de representación con uno de los promotores de boxeo más poderosos del mundo, el británico Eddie Hearn. En una entrevista con el conocido insider Ariel Helwani, Costa habló abiertamente sobre por qué rechazó la última oferta de la promoción y por qué no derramará sangre en vano a partir de ahora. Entonces, ¿por qué Dana White no deja ir a Costa, qué oferta de pelea en Salt Lake City enfureció al brasileño y puede esta nueva alianza en la escena del boxeo generar un renacimiento en su carrera?

Triunfo y caída: La trampa contractual y el conflicto con la promoción

Las relaciones entre Costa y la UFC están al borde de la ruptura total:

Una alianza inesperada con Eddie Hearn: El promotor de Matchroom, Eddie Hearn, con gran influencia en el mundo del boxeo, se ha convertido en el agente oficial de Paulo Costa y juntos han comenzado a trazar grandes planes;

Negativa a dejarlo ir: El luchador brasileño ha exigido en varias ocasiones la rescisión de su contrato a la dirección de la UFC, pero la liga le ha comunicado que está obligado a disputar al menos un combate más;

Rechazo a la oferta de UFC 332: La liga le propuso un combate de cinco asaltos en un torneo en Salt Lake City, pero Costa rechazó categóricamente tales condiciones.

«¿Cómo empezó todo?»: Del perfil de noqueador al pantano de los desacuerdos

La historia de Paulo Costa en el octágono ha estado llena de victorias brillantes y complejos conflictos contractuales:

El fenómeno «Borrachina»: En su momento, el brasileño, que noqueaba a sus rivales uno tras otro y subía al octágono por el cinturón de campeón, se convirtió en el favorito de los fans gracias a sus potentes golpes;

Desacuerdos financieros: Con el tiempo, Costa expresó abiertamente su descontento con la política de pagos de la liga, llegando incluso al nivel de cancelar varios combates;

Restricciones interminables: A pesar de que solo le queda un combate según el acuerdo vigente, la promoción siguió presionando para evitar que se convirtiera en agente libre.

Voluntad inquebrantable y punto de inflexión: La decisión de un luchador que conoce su valor

Costa declaró firmemente que no retrocedería en la defensa de su dignidad deportiva y que no se metería en peleas sin sentido:

«Sin nombre de rival, sin cinturón»: La estrella brasileña reveló que la oferta de cinco asaltos en Salt Lake City no tenía ningún título interino y era contra un rival desconocido;

Más dinero o libertad: Exigió que si la liga quiere que participe en un combate sin cinturón y sin lógica, debe pagarle significativamente más;

Búsqueda de la libertad: «Borrachina», que pidió una vez más la rescisión del contrato la noche anterior, se prepara ahora con la ayuda de Hearn para dar el salto al boxeo grande u otros proyectos financieros importantes.

«Les pedí que me liberaran del contrato, pero me dijeron que tenía que hacer al menos una pelea. De hecho, lo he pedido varias veces. La última vez fue ayer. Me ofrecieron una pelea de 5 asaltos sin decirme el nombre del rival. Sin cinturón, una pelea que no tiene ningún sentido para mí. Si quieren que pelee sin cinturón, tienen que pagar más», subrayó Paulo Costa.

Indicador histórico y una nueva era en la escena del boxeo

La lucha de los peleadores de la UFC por sus derechos y su libertad financiera ha iniciado una nueva ola en la industria de las MMA. La alianza de Paulo Costa con Eddie Hearn demuestra que el deportista ya no quiere limitarse al octágono. Si logra alcanzar la libertad, ya sea disputando el último combate de su contrato o a través de los tribunales, podría iniciar una etapa totalmente nueva y lucrativa en su carrera mediante combates de boxeo de altos ingresos en el ring.

¿Crees que es una decisión correcta por parte de Paulo Costa rechazar una pelea de 5 asaltos contra un rival desconocido y exigir más dinero a la liga? ¿Bajo la dirección de Eddie Hearn, podrá el luchador brasileño convertirse en una gran estrella en el ring de boxeo o la UFC frenará su carrera? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del conflicto contractual más candente de la escena de las MMA con todos los aficionados a la lucha!