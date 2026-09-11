Samsung se burla del primer teléfono plegable de Apple

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Samsung se burla del primer teléfono plegable de Apple

La presentación del primer smartphone plegable de Apple, el iPhone Duo, ha causado un gran revuelo en el mercado tecnológico. Tras este anuncio, la división estadounidense de Samsung publicó mensajes irónicos en redes sociales, señalando la llegada muy tardía de su principal competidor al mercado de dispositivos plegables. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según ixbt.com, Samsung Mobile US comentó activamente la presentación de Apple en su cuenta de X. En una de sus publicaciones, la empresa escribió «Nada nuevo por ahora», recordando que lleva años fabricando smartphones plegables de diversas formas. La popular aplicación Duolingo también se sumó a las bromas jugando con el nombre del iPhone Duo.

Experiencia e imitación

Tras la broma de Duolingo, Samsung afirmó que Apple incluso los había «copiado». Por su parte, la división de Samsung Canada mostró un video especial con el Galaxy Z Fold8. En el clip se destaca que la imitación es la forma más alta de halago, mientras que Samsung Philippines puso énfasis en sus ocho años de experiencia en el mercado de dispositivos plegables. Cabe recordar que Samsung presentó su primer modelo Galaxy Fold en 2019.

Otro aspecto que llamó la atención de expertos y usuarios es que, tras filtrarse las primeras imágenes del iPhone Duo, la línea de pliegue en su pantalla interna de 7,6 pulgadas era claramente visible. A pesar de ello, los usuarios de internet reconocen que las animaciones en la pantalla del nuevo dispositivo están muy bien logradas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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