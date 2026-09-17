Behruz Karimov anota su primer gol: el Lugano aplasta a su rival 4-1

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Behruz Karimov anota su primer gol: el Lugano aplasta a su rival 4-1

Uzbeko Los éxitos de los futbolistas uzbekos en los campos europeos escriben una nueva página histórica. En un partido pendiente de la 4ª jornada de la Superliga suiza, el club más estable del país, el Lugano, recibió al St. Gallen y logró una contundente victoria por 4-1. Este encuentro se convirtió en una verdadera fiesta para los aficionados de nuestro fútbol nacional: el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Behruz Karimov, marcó su primer gol con el Lugano, contribuyendo significativamente a la gran victoria de su equipo.

En el minuto 36 de juego, nuestro compatriota abrió el marcador para su equipo. Tras haber anotado 4 goles en la primera parte, los locales realizaron rotaciones después del descanso, retirando a Karimov como medida de precaución. Gracias a este brillante éxito, el Lugano suma 22 puntos y mantiene el liderato absoluto en la tabla de clasificación del campeonato suizo. ¿Cómo consolidará este gol de Behruz Karimov en Europa su puesto en el once titular, cómo avanza el Lugano hacia el título y qué valoración dan los expertos suizos al juego del defensa uzbeko?

«Tormenta en la primera parte»: detalles de la gran victoria por 4-1

Crónica de los goles del partido Lugano — St. Gallen:

  • Presión rápida y 1-0: Los locales tomaron la iniciativa desde los primeros minutos; ya en el minuto 4, Espinosa abrió el marcador con un disparo preciso;

  • El doblete de Pilstrom (minutos 14 y 28): El delantero Pilstrom marcó dos hermosos goles consecutivos, dejando el marcador 3-0 en el minuto 28 y dejando en shock a la defensa rival;

  • El gol histórico de Behruz Karimov en el minuto 36: Nuestro compatriota aprovechó un ataque posicional y una jugada a balón parado para enviar el balón al fondo de la red (4-0) y celebrar su primer gol en la Superliga suiza;

  • El gol del honor de los visitantes: En la segunda parte, los locales gestionaron el resultado, pero el jugador del St. Gallen, Hunziker, anotó el único gol de respuesta en el minuto 74 (4-1).

Las fuerzas principales del Lugano en el campo

Alineación inicial de los locales y cambios realizados:

  • Alineación inicial: Gebhardt (portero), Papadopoulos, Mai, Bichel, Bislimi (Delcroix, 82'), Grgic, dos Santos, Chiminyani (Kelvin, 82'), Espinosa, Behruz KARIMOV (Zanotti, 46') y Pilstrom;

  • Cambio táctico: Al inicio de la segunda parte, el entrenador, teniendo en cuenta la gran diferencia en el marcador, dio entrada a Zanotti en lugar de Karimov para preservar fuerzas importantes;

  • Equilibrio entre defensa y ataque: La velocidad de los laterales del Lugano y la alta calidad en el mediocampo frustraron cualquier plan del rival.

Líder en solitario con 22 puntos: el sueño europeo del legionario uzbeko

La importancia estratégica y las perspectivas de esta victoria:

  • En la cima de la tabla: Tras este gran éxito en el partido pendiente, el Lugano suma 22 puntos, distanciándose de sus perseguidores más cercanos y demostrando que es el principal candidato al título en Suiza;

  • Buenas noticias para la selección nacional: Que Behruz Karimov marque en un campeonato europeo de alto nivel y se asiente en el equipo titular es un logro inmenso para la línea defensiva de la selección nacional de Uzbekistán;

  • Oportunidad en competiciones europeas: La regularidad y la eficacia abrirán el camino para un aumento significativo en el valor de mercado del defensa uzbeko y atraerán la atención de los ojeadores de las ligas del Top 5.

Este paso exitoso de Behruz Karimov en los campos suizos es la prueba clara de que los jugadores formados en Uzbekistán son plenamente capaces de jugar y obtener resultados en cualquier liga importante del continente.

¿Cree que la brillante actuación y el primer gol de Behruz Karimov en la Superliga suiza pueden ser un trampolín hacia los clubes del «Top 5» europeo en un futuro próximo? ¿Podrá el Lugano ganar el título este año? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del éxito del legionario uzbeko en el escenario europeo con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!

Behruz KarimovLuganoSt. GallenSuperliga suizaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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