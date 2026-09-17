Ruziqul Berdiyev responde con dureza a las preguntas de los periodistas tras el partido en Baréin

En el partido inaugural de la Liga de Campeones de la AFC 2, el club Nasaf de Qarshi empató 0-0 en el campo del campeón de Baréin, Al Khaldiya. Sin embargo, el juego defensivo de los visitantes, acostumbrados a un fútbol ofensivo en la Superliga, y el hecho de que solo crearan dos ocasiones en 90 minutos generaron preguntas críticas de los medios. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador de Nasaf, Ruziqul Berdiyev hizo confesiones francas y honestas.

El experimentado técnico admitió que el equipo pasó la mayor parte del tiempo luchando contra el difícil clima local, aunque afirmó con firmeza que «no tenía intención de usarlo como excusa». Berdiyev criticó duramente la falta de intensidad de sus delanteros y reveló que las bajas importantes en la plantilla afectaron directamente la calidad del juego. ¿Por qué los «Dragones» cedieron la posesión al rival, cuál es la causa de la crisis ofensiva y qué cambiará Berdiyev para la siguiente jornada?

« Sólidos en defensa, pero fallamos en ataque »: el balance inicial de Berdiyev

Las reflexiones del entrenador sobre el difícil partido en Baréin:

Un viaje complicado: El experto destacó que el partido se jugó fuera de casa en condiciones desfavorables, y que sumar 1 punto sigue siendo un resultado positivo;

Solidez defensiva: Ruziqul Berdiyev reconoció que la línea defensiva cumplió su misión a la perfección y mantuvo la portería a cero;

La razón del ritmo lento: Explicó que, debido a la humedad y el calor sofocante, estaba claro desde el principio que ambos equipos no podrían mantener una alta intensidad;

Un empate aceptable: Se señaló que la dinámica general del partido tendía al empate y que el 0-0 final fue un resultado justo.

« ¿Por qué se replegaron en defensa? »: Clima y bajas importantes

Respuestas a las preguntas críticas de los periodistas sobre la desaparición del juego ofensivo:

La adaptación del rival al clima: Se precisó que los locales, acostumbrados a estas condiciones, tomaron el control del balón, mientras que Nasaf eligió una defensa prudente sin correr riesgos;

La ineficacia de los contraataques: El entrenador no ocultó que, a pesar de las instrucciones de transición rápida, hubo demasiados errores en los pases finales y en la fase de construcción;

« No vinimos con el equipo completo »: El entrenador reveló que la ausencia de jugadores clave y las bajas en la plantilla impidieron que el equipo presentara una formación óptima, lo que impactó fuertemente el ritmo del partido.

« ¡No buscaremos excusas por el clima! »: Crítica severa a los delanteros

La reacción del entrenador sobre el contraste entre el 6-2 en liga y las 2 ocasiones creadas en la Champions:

La verdad sin excusas: « Por supuesto, el clima no es la única razón. No buscamos excusas. El problema principal es que las tareas ofensivas no se cumplieron plenamente », reprendió Berdiyev;

Falta de actividad y agresividad: El número de ocasiones peligrosas cayó drásticamente porque los delanteros no mostraron suficiente agresividad en el área rival;

Fatiga y rotación limitada: Como Nasaf ha utilizado el mismo once inicial en los últimos partidos, empiezan a aparecer signos de fatiga física en los líderes.

Este análisis honesto y exigente de Ruziqul Berdiyev demuestra que el cuerpo técnico evalúa correctamente la situación. Ahora, toda la atención se centra en el partido de la 2ª jornada el 14 de octubre en Qarshi contra el club emiratí Al Wahda.

En su opinión, ¿fue la táctica de Ruziqul Berdiyev en Baréin —sacrificar el ataque para asegurar 1 punto— la decisión correcta, o debería Nasaf haber arriesgado para ganar a pesar de las bajas? ¿Podrán los «Dragones» hacer valer su línea de ataque contra Al Wahda el 14 de octubre? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta los entresijos de la AFC 2 con todos los aficionados de Nasaf!