Uzbekistán gana su primer título mundial de remo

Ayer, 27 de agosto, en Ámsterdam, Países Bajos, durante el campeonato mundial de remo en la prueba de doble scull ligero masculino (LM2x), los representantes de la selección nacional de Uzbekistán, Shahzod Nurmatov y Sobirjon Safaroliyev, ganaron la medalla de oro.

Los remeros uzbekos dominaron la final decisiva con un tiempo de 6:21,93, superando a todos sus rivales y asegurando el primer lugar. La medalla de plata fue para el equipo de Alemania y el bronce para los atletas de Estados Unidos.

Esta victoria tiene un significado especial en la historia del remo uzbeko, ya que es la primera medalla de oro ganada por representantes del país en campeonatos mundiales de categoría absoluta.

De esta manera, Shahzod Nurmatov y Sobirjon Safaroliyev no solo obtuvieron el título, sino que también establecieron el mejor resultado de la historia de Uzbekistán en remo.

Para información, el campeonato mundial de remo de 2026 se celebra del 24 al 30 de agosto en el canal Bosbaan de Ámsterdam.