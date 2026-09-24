Anthony Gordon opina sobre los favoritos al Balón de Oro

Mientras la carrera por el trofeo individual más prestigioso del fútbol europeo, el Balón de Oro, se intensifica, el nuevo miembro del FC Barcelona, Anthony Gordon, compartió sus puntos de vista. Según Goal.com, el extremo inglés señaló a su compañero catalán Lamine Yamal y al capitán de la selección inglesa, Harry Kane, como los principales candidatos al premio. Así lo informa Goal.com informa .

El jugador de 25 años, que llegó al club catalán por 70 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, ya ha demostrado su valía en sus primeros siete partidos de La Liga. En estos encuentros, ha dado cinco asistencias al joven prodigio Lamine Yamal. Actualmente, Anthony se ha reunido con su capitán de la selección nacional y se prepara para el partido de Inglaterra contra los actuales campeones del mundo, España, en la Liga de Naciones.

El ascenso meteórico de Lamine Yamal

Aunque el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, también sigue en la lucha por el título de mejor jugador del mundo, Gordon destacó que sus compañeros de club y selección sobresalen por encima del resto. En particular, no ocultó su asombro por los logros y el nivel de juego mostrado por Lamine Yamal, de diecinueve años.

«Para mí, este trofeo debería ser para uno de estos dos jugadores basándose en los resultados obtenidos. Lo que Lamine ha logrado a esta edad es asombroso. Su estilo de juego es simplemente increíble. En este momento, está jugando a un nivel completamente diferente», afirmó Anthony Gordon.

La temporada histórica de Harry Kane

A pesar de reconocer que Yamal es el mejor extremo del mundo, Gordon recordó que los resultados sin precedentes de Harry Kane en la temporada 2025/26 no deben pasarse por alto. El capitán de la selección inglesa logró marcar nada menos que 73 goles en todas las competiciones durante la temporada.

«Si hablamos de la temporada pasada, H (Kane) tiene tantos argumentos como cualquier otro candidato, porque su temporada fue histórica. La cantidad de goles que marcó y lo que hizo por nuestro equipo en la Copa del Mundo son admirables. Ambos jugadores tienen argumentos sólidos para ser candidatos, así que les deseo suerte a ambos», añadió el futbolista inglés.

La selección inglesa se prepara actualmente para sus primeros partidos oficiales tras la dolorosa derrota en las semifinales de la Copa del Mundo de verano. El partido de la Liga de Naciones contra España podría influir no solo en la lucha colectiva, sino también en el destino de los premios individuales al final de la temporada.