Un inmenso tesoro de más de 24 000 monedas de plata hallado en Suecia

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Un inmenso tesoro de más de 24 000 monedas de plata hallado en Suecia

Un importante tesoro de la época vikinga y de la alta Edad Media fue descubierto en la zona de Mörkö, en el municipio de Södertälje, Suecia. El hallazgo, denominado «tesoro de Hörningsholm», contiene cerca de 24 100 monedas de plata y 144 objetos históricos más.

El tesoro fue hallado en agosto de 2025 en el terreno de Hörningsholm 2:7. La mayor parte consiste en monedas de plata. Entre los objetos encontrados también hay piezas de plata, adornos dorados y una pequeña cantidad de objetos de oro. Los expertos han evaluado que el estado general del tesoro es bueno.

La persona que descubrió el hallazgo informó a la administración regional lo antes posible. Por ello, se considera que ha cumplido con los requisitos establecidos por la ley.

Según el Consejo Nacional del Patrimonio de Suecia, el «tesoro de Hörningsholm» es el mayor tesoro monetario descubierto hasta la fecha en el país. Los expertos destacan que el hallazgo podría aportar nueva información sobre la economía primitiva de Suecia, el comercio a larga distancia y la sociedad en un periodo poco documentado por las fuentes escritas.

Otro aspecto destacable del tesoro es la gran cantidad de monedas episcopales raras que contiene. Estas monedas podrían ofrecer información adicional sobre la vida religiosa y económica de aquella época.

El Consejo Nacional del Patrimonio de Suecia ha decidido poner el tesoro bajo custodia estatal. La persona que descubrió el tesoro recibirá una compensación de 4 millones de coronas suecas.

Magnus Larsson, representante del Consejo, señaló que al fijar el monto de la compensación se tuvo en cuenta el alto valor histórico y cultural del tesoro y la necesidad de establecer un pago justo para quien realizó el hallazgo.

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Tesoro de HörningsholmConsejo Nacional del Patrimonio de SueciaRegión de MörköÉpoca vikingaSuecia
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