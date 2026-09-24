Achraf Hakimi será juzgado por violación

El Tribunal de Casación francés ha desestimado el último recurso de Achraf Hakimi, defensa del Paris Saint-Germain y de la selección de Marruecos, contra su envío a juicio por una acusación de violación. De este modo, el caso será juzgado por el tribunal penal del departamento de Altos del Sena.

El Tribunal de Casación concluyó el 23 de septiembre de 2026 que no existen motivos suficientes para admitir el recurso de Hakimi. Este tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto para determinar la culpabilidad o inocencia del jugador, sino que revisa la legalidad y los aspectos procesales de las decisiones de los tribunales inferiores.

El caso está relacionado con un incidente ocurrido el 25 de febrero de 2023. Una joven que acudió al domicilio de Hakimi en Boulogne-Billancourt, cerca de París, acusó al futbolista de violación. Hakimi ha negado todas las acusaciones desde el inicio de la investigación.

El 24 de febrero de 2026, el juez instructor concluyó que existían pruebas suficientes para enviar a Hakimi a juicio. El futbolista apeló dicha decisión, pero el 19 de junio, el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó la resolución. Tras ello, Hakimi recurrió ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia.

Según el abogado de la parte demandante, Bertrand Périer, el Tribunal de Casación determinó que no existen fundamentos serios para admitir el recurso de Hakimi. Rachel-Flore Pardo, otra abogada de la víctima, señaló que su cliente seguirá luchando por la justicia tras tres años y medio de proceso judicial.

Fanny Colin, abogada de Hakimi, ha subrayado que el futbolista niega rotundamente las acusaciones y que el Tribunal de Casación no ha examinado el fondo del caso. Según ella, los argumentos de la defensa se presentarán durante el juicio.

La fecha exacta del juicio aún no ha sido fijada. La culpabilidad o inocencia de Hakimi se determinará en el proceso judicial.

Como dato, Achraf Hakimi juega en el Paris Saint-Germain desde 2021.