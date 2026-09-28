Feruza Kazakova gana y se enfrenta a la campeona olímpica en semifinales

Las competiciones de boxeo de los 20º Juegos Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, entran en una fase intensa. Feruza Kazakova, campeona de Asia y representante de nuestro país en la categoría de -51 kg femenino, se enfrentó en cuartos de final a la subcampeona continental, la norcoreana An Kum Byol. En un combate reñido y de alta velocidad, nuestra compatriota dominó gracias a su gran técnica, ataques combinados y una gestión perfecta de la distancia, asegurando una victoria por decisión unánime de 5:0.

Gracias a este brillante triunfo, Kazakova se asegura al menos una medalla de bronce y se enfrentará en semifinales a la campeona olímpica de París 2024, la experimentada china Wu Yu, por un puesto en la final. Además, los aficionados esperan otro duelo clave en el programa: el enfrentamiento en la categoría de -75 kg entre Aziza Zokirova y la kazaja Natalya Bogdanova.

« Victoria 5:0, medalla garantizada y prueba ante la campeona olímpica »: 5 puntos clave de esta importante victoria

Información oficial esencial sobre el combate de cuartos de final de Feruza Kazakova y la siguiente fase:

Dominio total por 5:0: Dominando todos los asaltos, Feruza Kazakova derrotó a la representante norcoreana por decisión unánime de los jueces;

Medalla garantizada en los Juegos Asiáticos: Esta victoria en cuartos de final asegura a nuestra compatriota al menos una medalla de bronce y el pase a semifinales;

Campeona olímpica en semifinales: La boxeadora uzbeka se enfrentará ahora a la medallista de oro de París 2024, la gran favorita china Wu Yu, por un puesto en la final;

La maestría de An Kum Byol neutralizada: La intensa presión de la rival norcoreana, medallista en campeonatos asiáticos, no pudo resistir los golpes rápidos de Kazakova;

El próximo derbi uzbeko-kazajo: El combate de Aziza Zokirova contra la kazaja Natalya Bogdanova en la categoría de -75 kg será el próximo evento central del día.

Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya 2026»: Comparativa de estadísticas de cuartos de final -51 kg

Clasificación de los indicadores oficiales del combate entre Feruza Kazakova y An Kum Byol:

Parámetros y criterios del combate Feruza Kazakova (Uzbekistán) An Kum Byol (Corea del Norte) Estatus deportivo y títulos Campeona de Asia, medallista en campeonatos mundiales Medallista de plata en campeonatos asiáticos Categoría de peso -51 kg (Boxeo femenino) -51 kg (Boxeo femenino) Decisión final de los jueces 5 : 0 (Victoria unánime) Derrota (eliminada de la competición) Superioridad táctica en el ring Desplazamientos rápidos, series de golpes precisos en contraataque Tendencia al ataque directo, recepción de golpes Estatus alcanzado en la competición Semifinalista (Medalla de bronce garantizada) Eliminada en cuartos de final Rival en la siguiente ronda Wu Yu (China — Campeona olímpica de París 2024) —

Análisis de boxeo: ¿Por qué la semifinal de Feruza Kazakova será el combate más culminante de la competición?

Conclusiones de comentaristas internacionales, entrenadores y expertos deportivos:

«La escuela de boxeo uzbeka frente a la cima olímpica»: La china Wu Yu no solo es campeona olímpica, sino la referencia mundial en su peso; el camino de Feruza con resultados de 5:0 demuestra que sube al ring contra la estrella china con el oro como único objetivo;

Gestión perfecta de la distancia ante el estilo norcoreano: An Kum Byol era una rival muy fuerte que ejercía presión constante; Kazakova la superó no por fuerza, sino con un juego de pies inteligente, contraataques lúcidos y un jab de izquierda preciso;

La esperada confrontación de Aziza Zokirova: El combate de Aziza Zokirova contra Natalya Bogdanova es crucial para nuestro equipo nacional y fortalecerá su posición en el medallero.

¿Cree que Feruza Kazakova podrá vencer a la campeona olímpica Wu Yu en semifinales y llegar a la final en Aichi-Nagoya? ¿Qué resultado espera del combate entre Aziza Zokirova y la kazaja Natalya Bogdanova? ¡Deje sus pronósticos en los comentarios y comparta el análisis del histórico camino de nuestras boxeadoras!