Un entrenador portugués incluye a Noruega entre las cinco mejores de Europa

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Un entrenador portugués incluye a Noruega entre las cinco mejores de Europa

En un emocionante encuentro de la Liga de Naciones, la selección de Portugal venció a Noruega por 2-1 como visitante. Este resultado asegura a los actuales campeones el liderato del grupo A4 con tres puntos de ventaja. Tras el partido, el seleccionador portugués elogió el potencial del rival, incluyéndolo entre los equipos más selectos del continente. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con el canal Sport TV, el experimentado técnico destacó que el duelo en el estadio Ullevaal de Oslo se jugó con gran intensidad. Según sus palabras, ganar en unas condiciones de visitante tan difíciles demuestra el carácter y la disciplina táctica del equipo. Portugal sigue sin perder puntos tras su victoria inicial contra Gales.

Erling Haaland y el desafío defensivo

No es un secreto que Erling Haaland fue el centro de atención. El seleccionador de Portugal hizo hincapié en la potencia física y la capacidad goleadora del delantero rival en cualquier segundo. En su opinión, los noruegos no solo cuentan con individualidades, sino con un juego colectivo que los convierte actualmente en una de las cinco mejores selecciones de Europa.

El orden defensivo y el control del centro del campo fueron las claves de la victoria. El entrenador explicó que la vigilancia de los centrales Renato Veiga y Rúben Dias, junto con la fiabilidad de João Palhinha y Rúben Neves en la zona de contención, ayudaron a limitar las opciones de Haaland. Aunque Haaland realizó seis remates dentro del área y logró marcar, el plan general resultó efectivo.

Cambios tácticos y victoria

En la segunda parte, los goles de João Félix y Gonçalo Ramos neutralizaron el impacto del tanto de Erling Haaland. Esta victoria consolida la posición de Portugal en el grupo. El técnico explicó que los cambios realizados al final, incluida la entrada de Bernardo Silva, no buscaban encerrarse atrás, sino sorprender al rival.

Asimismo, el técnico recordó que cada partido de la Liga de Naciones exige una gran responsabilidad, por lo que no hay lugar para experimentos. Celebrando su segunda victoria consecutiva, Portugal avanza con paso firme. Por su parte, los noruegos, a pesar de la derrota, se ganaron el reconocimiento de los expertos por su buen desempeño.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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