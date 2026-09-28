Jürgen Klopp registra el peor inicio en la historia de Alemania: ¡un antirecord de 89 años!

Considerado uno de los especialistas más brillantes y renombrados del fútbol mundial, Jürgen Klopp, como seleccionador del equipo nacional de Alemania, comenzó su mandato de forma inesperada con un shock y un antirecord. Tras empatar 1-1 contra los Países Bajos en la 1ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, la «Bundestim» perdió 0-1 en casa ante Grecia en la 2ª jornada. Según Goal, tras estos dos resultados decepcionantes, Jürgen Klopp registró el peor debut de la historia entre todos los seleccionadores del equipo nacional alemán.

Anteriormente, entrenadores como Sepp Herberger (1937) y Helmut Schön (1965) tampoco lograron ganar sus dos primeros partidos, pero sumaron 2 puntos con dos empates; Klopp, por su parte, solo acumuló 1 punto en sus dos primeros encuentros, estableciendo un récord negativo absoluto. Ahora, la «Mannschaft» está obligada a buscar la victoria en el partido de la 3ª jornada contra Serbia, que se disputará el 1 de octubre en el «Arena München» de Múnich.

«1 punto, 89 años de historia oscura y el test contra Serbia»: 5 puntos clave sobre este inicio de crisis

Los hechos oficiales más importantes sobre el inicio fallido de Jürgen Klopp con la selección de Alemania:

El peor inicio en la historia de Alemania: Klopp se convirtió en el único entrenador de la historia en sumar solo 1 punto en sus 2 primeros partidos al frente del equipo nacional;

Empate contra Países Bajos y fiasco ante Grecia: Se registró un 1-1 contra Países Bajos en la 1ª jornada de la Liga de Naciones, seguido de una derrota 0-1 en casa ante Grecia;

Comparación histórica de 89 años: Klopp se convirtió en el 3er entrenador después de Sepp Herberger en 1937 y Helmut Schön en 1965 en no ganar sus dos primeros partidos;

Antirecord absoluto en puntos: Mientras que Herberger y Schön obtuvieron 2 puntos con dos empates, Klopp ni siquiera pudo igualar esa cifra (1 punto);

El test de Múnich del 1 de octubre: La selección de Alemania intentará enderezar el rumbo recibiendo a Serbia en el «Arena München» durante la 3ª jornada.

Comparación de los peores inicios de los seleccionadores de Alemania

Clasificación de los especialistas que no lograron ganar sus dos primeros partidos en la historia del fútbol alemán:

Nombre del entrenador Año de inicio Resultado de los 2 primeros partidos Puntos acumulados Estatus histórico y consecuencias Sepp Herberger 1937 2 empates 2 puntos Llevó a Alemania a ganar el Mundial de 1954 Helmut Schön 1965 2 empates 2 puntos Fue campeón de Europa (1972) y del Mundo (1974) Jürgen Klopp 2026 1 empate (1:1), 1 derrota (0:1) 1 punto El peor debut en la historia de Alemania

Expertise futbolística: ¿Por qué la máquina alemana de Klopp se averió desde las primeras jornadas?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales, expertos tácticos y comentaristas alemanes:

«La brecha entre el fútbol de clubes y la selección nacional»: La famosa filosofía de «gegenpressing» de Jürgen Klopp requiere entrenamientos diarios y una alta carga física; los jugadores que llegan a la selección solo por unos días no logran adaptarse rápidamente a este sistema intensivo, lo que genera confusión en el campo;

Rotación inestable en la plantilla: En el partido contra Grecia, la integración de nuevos nombres como Bisseck, Brown y Ebnutalib junto a líderes como Kimmich, Nübel y Tah rompió los vínculos entre la defensa y el ataque;

El partido contra Serbia — un desafío decisivo: El encuentro del 1 de octubre en el «Arena München» no será solo un partido más para Klopp, sino una batalla por salvar su reputación bajo las duras críticas de aficionados y medios; perder puntos aquí pondría en grave riesgo el proyecto Klopp desde el principio.

¿Cuál cree que es la razón de este inicio fallido de Jürgen Klopp: una táctica inadecuada para la selección o una crisis generacional en el fútbol alemán? ¿Podrá Klopp, al igual que Herberger y Schön, aprender de estos fracasos y llevar a Alemania de nuevo a la cima en el futuro? ¡Deje sus análisis y opiniones personales en los comentarios y comparta esta sensación histórica del fútbol alemán con todos los aficionados!