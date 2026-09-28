Una mujer que se preparaba para su boda fallece tras una liposucción

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Una mujer que se preparaba para su boda fallece tras una liposucción

En Ciudad de México, Dulce María, de 35 años, falleció tras someterse a una liposucción clandestina pocos meses antes de su boda. Le había dicho a su futuro esposo que recibiría un tratamiento para un mioma uterino, pero resultó ser una operación estética.

Dulce María encontró la Pink Glow Clinic a través de las redes sociales y, tras una consulta el 27 de agosto, pagó aproximadamente 3 300 libras esterlinas por adelantado. Llevaba casi 18 horas sin comer antes de la operación.

Sin embargo, la cirugía no se realizó en la dirección de la consulta, sino en otro edificio que parecía una casa. Sus familiares señalaron que el edificio no tenía ninguna señalización de clínica.

Dulce María ingresó al edificio el 11 de septiembre alrededor de las 13:00 horas. Aproximadamente a las 15:30, su familia recibió un aviso urgente. El médico les informó que la mujer había perdido mucha sangre y que su corazón y respiración se habían detenido.

Su futuro esposo, Emir Caleb, relató que el personal sacó las pertenencias de Dulce María y le pidió que llamara a una ambulancia. Intentaron salvarla con oxígeno y masaje cardíaco, pero parecía que no contaban con el equipo médico de emergencia necesario.

El cuerpo de Dulce María fue retirado por los servicios forenses después de las 19:00 horas. El acta de defunción registró edema cerebral y acumulación de líquido en los pulmones.

La fiscalía ha iniciado una investigación por homicidio culposo y otros delitos. Se ha emitido una orden de aprehensión contra la persona sospechosa de realizar la operación, pero su identidad y detención no han sido confirmadas oficialmente.

La hermana de Dulce María dijo haber visto marcas de agujas bajo sus costillas y en sus glúteos. Estas marcas aún no han sido explicadas oficialmente. La familia también afirmó que Dulce María había expresado preocupación por la falta de reserva de sangre en la clínica y que el médico fue "muy grosero" durante la revisión previa.

El hijo de Dulce María, Dide González, recordó a su madre llamándola una "mujer guerrera". Tras el incidente, la clínica borró sus publicaciones en redes sociales.

La investigación sigue en curso.

Dulce MaríaPink Glow ClinicCiudad de MéxicoLiposucciónSucesos
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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