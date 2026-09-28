A medida que se acerca el mercado de invierno en la Premier League, la competencia entre los grandes clubes se intensifica. Según el reconocido periodista e insider británico Simon Phillips, el Chelsea Manchester Cityha comenzado a trabajar seriamente en el traspaso del defensa Abduqodir Husanov . El futbolista uzbeko de 22 años, que ha perdido su puesto en el once inicial bajo las órdenes de Enzo Maresca en los «Cityzens» y se quedó en el banquillo los dos últimos partidos, podría cambiar de equipo en enero.

El técnico de los «Blues», Xabi Alonso, quiere convencer al jugador de mudarse a Londres prometiéndole un papel clave y un puesto garantizado en su esquema táctico de tres centrales. El club londinense planea contactar a los agentes del jugador en los próximos días para discutir formalmente las condiciones financieras y legales del traspaso.

«El reto de Alonso, los días en el banquillo y la opción londinense»: Los 5 puntos clave del traspaso

Los hechos más importantes sobre el revuelo del mercado invernal en torno a Abduqodir Husanov:

El plan invernal del Chelsea: Los londinenses dan pasos oficiales desde enero para fichar al defensa del Manchester City;

La promesa clara de Xabi Alonso: El técnico español garantiza al jugador de 22 años minutos de juego regulares y un puesto en el once titular;

Suplencia bajo Maresca: La exclusión de Husanov en los últimos 2 partidos de liga ha disparado las probabilidades de su salida;

La ventaja de la polivalencia táctica: Su capacidad para jugar no solo en el centro, sino también por la banda derecha, encaja perfectamente en el rol de central derecho (RCB) del sistema de tres defensas de Alonso;

Estatus de estrella ganadora: Husanov, ganador de la FA Cup y la League Cup con el City, ya ha demostrado su clase de alto nivel en Inglaterra.

La lucha por Husanov: Comparativa entre la situación en el Manchester City y la oferta del Chelsea

Clasificación de las perspectivas del futbolista uzbeko en los dos gigantes ingleses:

Criterios e indicadores importantes Manchester City (Equipo actual) Chelsea (Proyecto propuesto) Entrenador y relación Enzo Maresca (Lo dejó en el banquillo en los últimos 2 partidos) Xabi Alonso (Interesado personalmente en el fichaje) Minutos de juego y estatus Jugador de rotación con alta competencia Puesto fijo garantizado en el once inicial Esquema táctico y compatibilidad Modelo posicional estricto de cuatro defensas Sistema de presión alta de Alonso basado en 3 defensas Posición prevista Defensa central (CB) Central derecho (RCB) y rol universal Tiempo y plan de traspaso Bajo contrato, pero se espera una oferta Cerrar el traspaso en la ventana invernal de enero

Experticia en fútbol y fichajes: ¿Por qué Husanov es la elección ideal para Xabi Alonso?

Conclusiones de analistas europeos, ojeadores y expertos tácticos:

«Velocidad y agresividad adaptadas al estilo de Xabi Alonso»: El técnico español exige a sus centrales no solo defender, sino también velocidad, fuerza física y capacidad para iniciar el ataque; la potencia de Husanov en los duelos y su capacidad de recuperación son el arma necesaria para la presión alta de Alonso;

Minutos de juego — apuesta por la selección y el futuro: Quedarse en el banquillo del City por la acumulación de estrellas puede afectar negativamente al talento de 22 años; pasar al Chelsea y jugar 90 minutos regularmente permitiría a Husanov entrar en la élite de los defensas más valiosos del mundo;

El gran mercado de enero: Los londinenses han marcado como objetivo prioritario reforzar el centro de la defensa; por ello, las negociaciones con el agente de Husanov ocuparán pronto las portadas de la prensa inglesa.

¿En su opinión, debería Abduqodir Husanov quedarse en el Manchester Citypara luchar por un puesto, o sería la decisión correcta marcharse al Chelsea ante el reto de Xabi Alonso? ¿Podría el estilo de juego de los londinenses potenciar aún más las virtudes de nuestro compatriota? ¡Deje su análisis y opiniones en los comentarios y comparta la noticia más candente del fútbol uzbeko con todos los aficionados!