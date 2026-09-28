Tableta iQOO Pad Ultra: batería de 9020 mAh y potente sistema de refrigeración

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Tableta iQOO Pad Ultra: batería de 9020 mAh y potente sistema de refrigeración

La marca iQOO ha revelado oficialmente las principales características técnicas de su nueva tableta compacta, llamada iQOO Pad Ultra. La presentación del dispositivo está programada para el 29 de septiembre, y llama la atención por integrar capacidades de nivel insignia a pesar de su cuerpo delgado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, el nuevo dispositivo estará equipado con una pantalla OLED avanzada de 8,8 pulgadas. La tasa de refresco de la pantalla es de 165 Hz, lo que garantiza una imagen muy fluida. Además, el fabricante promete un brillo máximo de hasta 4500 nits y un tiempo de respuesta inferior a 1 milisegundo para la pantalla.

Cuerpo delgado y sistema de refrigeración activa

Uno de los aspectos más sorprendentes de la tableta son sus dimensiones. Con un grosor de cuerpo de metal de solo 5,74 milímetros, su peso total es de 298 gramos. Los biseles alrededor de la pantalla también son extremadamente delgados, con un ancho de solo 2,65 milímetros.

A pesar de tener un cuerpo tan delgado, los ingenieros lograron colocar una enorme batería de 9020 mAh dentro del dispositivo. Además, según información de ixbt.com, la tableta cuenta con un sistema de refrigeración activa, que incluye un pequeño ventilador integrado de 30x30x3,5 milímetros.

Rendimiento y capacidades de juego

Para garantizar un alto rendimiento, la iQOO Pad Ultra estará equipada con un procesador insignia de la serie Qualcomm Snapdragon 8. Esto permite que el dispositivo funcione perfectamente incluso en las aplicaciones y juegos más exigentes.

Especialmente para los jugadores, la tableta está equipada con dos potentes motores de vibración. Estos deberían proporcionar una respuesta táctil (vibración) realista y profunda durante el juego.

El dispositivo se ofrecerá a los compradores en dos colores principales: plata y negro. A medida que se acerca la fecha de presentación oficial, se espera que iQOO revele otros detalles de esta tableta insignia y su política de precios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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