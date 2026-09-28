Cristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionados

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Cristiano Ronaldo, suplente por primera vez en 18 años, decepciona a los aficionados

En el último partido de la Liga de Naciones, que acaparó la atención de la comunidad futbolística mundial, la selección de Portugal venció a Noruega por 2-1. En el encuentro disputado en el estadio Ullevaal de Oslo, el capitán Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo un partido oficial por primera vez en 18 años, abandonando el campo sin agradecer a los aficionados tras el pitido final. Este hecho ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol. Así lo informa Goal.com informa .

Suplencia histórica y la decisión del entrenador

Según la información publicada por el diario O Jogo, el entrenador Jorge Jesus decidió mantener al delantero de 41 años en el banquillo durante los 90 minutos. Este evento marca la primera vez en 18 años que Cristiano Ronaldo termina un partido internacional oficial sin disputar ni un solo minuto. Como comparación, la última vez que ocurrió algo similar fue en la fase de grupos de la Eurocopa 2008 contra Suiza (0-2).

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Jorge Jesus defendió su decisión táctica. Explicó que, debido al desarrollo y ritmo del encuentro, no surgió la necesidad de dar entrada a un delantero con el perfil específico de Ronaldo. Asimismo, el técnico no ocultó su satisfacción con el orden defensivo y la ejecución táctica del equipo en Oslo.

El descontento del capitán y una futura charla

Sin embargo, la atención se centró en los eventos posteriores al partido. En particular, mientras los jugadores portugueses se reunían en el campo para agradecer a los 500 aficionados desplazados tras el pitido final, el capitán Cristiano Ronaldo se dirigió directamente a los vestuarios. El hecho de que no saludara a los seguidores junto a sus compañeros provocó numerosas críticas.

Al comentar la situación, el entrenador Jorge Jesus admitió que no se percató de que su capitán abandonara el campo antes de tiempo. Al mismo tiempo, el técnico confirmó su intención de mantener una conversación privada con Cristiano Ronaldo sobre los deberes y responsabilidades del capitán de la selección. El impacto de estos sucesos en el ambiente del equipo sigue bajo observación.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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