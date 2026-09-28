Una escocesa de 78 años bate un récord mundial en Fortnite

La jugadora escocesa de 78 años, Kath Bowie, ha hecho historia en los videojuegos. Obtuvo un récord Guinness como la mujer de mayor edad que transmite regularmente Fortnite en la plataforma Twitch.

Kath Bowie ha estado transmitiendo sus sesiones de juego en vivo en Twitch bajo el nombre de «grumpygran48» durante casi nueve años. Su interés por Fortnite comenzó en 2017, después de ver a su nieto jugar a este popular juego en línea.

Observar a su nieto despertó inmediatamente el interés de Bowie. Tras ver el juego al principio, la escocesa decidió probarlo ella misma. Con el tiempo, este pasatiempo se convirtió en una actividad constante de juego y streaming.

En una entrevista con Guinness World Records, Bowie afirmó que, a pesar de llevar casi nueve años jugando a Fortnite, sigue disfrutando del juego con el mismo entusiasmo de siempre.

La jugadora de 78 años ha probado otros videojuegos, pero ninguno ha logrado captar su interés tanto como Fortnite. Por ello, Bowie prefiere definirse como una «Fortniter» en lugar de una simple «jugadora».

A pesar de su edad, Bowie continúa con su actividad de streaming. Sus años jugando a Fortnite y creando contenido en Twitch demuestran que la pasión por los videojuegos puede mantenerse a cualquier edad.