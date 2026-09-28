Crítica severa de Tokáyev: El ejército se quedó en el siglo pasado, los generales serán castigados

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Crítica severa de Tokáyev: El ejército se quedó en el siglo pasado, los generales serán castigados

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, celebró una reunión de emergencia con la dirección del sistema de defensa, calificando la muerte de 14 militares durante ejercicios en el mar Caspio como una muestra de la incompetencia profesional del mando y los generales. El jefe de Estado condenó enérgicamente la irresponsabilidad, negligencia y simulación crónicas en la institución militar, señalando que los soldados ni siquiera contaban con chalecos salvavidas básicos.

Tras esta tragedia, el ministro de Defensa fue destituido y reemplazado por Aydos Mirzajmétov; además, el primer adjunto del comandante de las fuerzas navales y varios comandantes fueron arrestados. El presidente enfatizó que los rangos y cargos no salvarán a nadie del castigo, iniciando una inspección integral para limpiar las fuerzas armadas de los vestigios del siglo pasado y transformar radicalmente el ejército bajo estándares internacionales.

«Falta de chalecos salvavidas, arrestos y nuevo ministro»: 5 puntos clave de la declaración de Tokáyev

Hechos más importantes de las decisiones drásticas y declaraciones oficiales del presidente kazajo sobre el sistema de defensa:

  • Se expuso la incompetencia de generales y oficiales: El presidente afirmó que la muerte de los 14 soldados fue causada por irresponsabilidad, falta de planificación y negligencia del mando;

  • No se proporcionaron los medios de seguridad más básicos: Se criticó que los militares fueran enviados a ejercicios en mar abierto sin chalecos salvavidas especiales;

  • Cambios drásticos en el personal: Dauren Kosánov fue destituido y Aydos Mirzajmétov fue nombrado nuevo ministro de Defensa;

  • Arresto de altos mandos militares: Se abrieron causas penales contra el adjunto del comandante de la Armada, dos comandantes de unidad, jefes de pelotón y de embarcaciones, quienes fueron arrestados;

  • Exigencia de una reforma profunda del ejército: Tokáyev subrayó que las fuerzas armadas «se quedaron en el siglo pasado» y ordenó la transición del sistema de mando hacia un nuevo modelo basado en estándares internacionales.

Tragedia del Caspio y cambios en el Ministerio de Defensa: Comparativa de detalles

Tabla de detalles de la tragedia, deficiencias detectadas y medidas tomadas a nivel estatal:

Criterios y áreas

Situación y deficiencias durante los ejercicios

Decisión presidencial y medidas firmes tomadas

Mando y gestión

Ausencia del comandante en jefe de la Armada, coordinación nula del Estado Mayor

El ministro D. Kosánov fue destituido, A. Mirzajmétov nombrado en su lugar

Seguridad

En los ejercicios en el mar no se entregaron chalecos salvavidas a los militares

Se firmó una orden para una inspección integral del sistema ministerial

Consecuencias del incidente

14 de 17 militares fallecieron, solo 3 fueron rescatados

Se activó una comisión gubernamental y la investigación de la Fiscalía General

Responsabilidad legal

Negligencia en el servicio y violación de las normas de navegación

Arresto del adjunto del mando naval, 2 comandantes de unidad y 2 jefes de embarcaciones

Estado general del sistema

«Irresponsabilidad, simulación y estancamiento en el siglo pasado»

Tarea de crear un «ejército de nuevo modelo» basado en la experiencia internacional avanzada

Experticia militar y política: ¿Por qué Tokáyev castiga tan severamente al mando?

Conclusiones de analistas de defensa y expertos militares:

  • «Simulación y degradación de la seguridad»: La falta de chalecos salvavidas en los ejercicios reveló el pico de corrupción e irresponsabilidad; las palabras de Tokáyev fueron un golpe al sistema de formalismo e informes falsos en el ejército;

  • Principio de «los rangos no dan inmunidad»: El arresto de altos mandos navales mostró la intransigencia del jefe de Estado ante crímenes militares; es una señal seria para otros funcionarios;

  • Necesidad de un ejército de nueva generación: La tarea del nuevo ministro Aydos Mirzajmétov es romper la jerarquía ineficiente de la era soviética y construir un sistema de mando moderno y capaz de actuar en crisis.

¿Qué castigo merecen los generales que enviaron soldados al mar sin chalecos? ¿Podrá la purga de Tokáyev transformar el ejército? ¡Comparte tu opinión en los comentarios!

Kasim-Yomart TokáyevAydos MirzajmétovMinisterio de Defensa de KazajistánTragedia del mar CaspioReforma militar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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