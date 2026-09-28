Una mujer gana 2 millones de dólares en la lotería durante su almuerzo y lo oculta a sus compañeros

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Una mujer gana 2 millones de dólares en la lotería durante su almuerzo y lo oculta a sus compañeros

Una mujer que vive en el estado de Virginia, Estados Unidos, ganó el premio mayor de 2 millones de dólares en la lotería durante su pausa para el almuerzo. Sin embargo, en lugar de celebrar el gran premio, regresó al trabajo y continuó su día como de costumbre. Así lo informa la revista People.

La mujer, residente de la ciudad de Portsmouth, decidió probar suerte después de un día difícil en el trabajo. Con este fin, entró en la tienda Love Food Mart en la ciudad de Norfolk y compró un boleto de lotería.

Poco después, se supo que el boleto le había otorgado el premio mayor de 2 millones de dólares. A pesar de esto, la mujer no se emocionó demasiado ni dejó su trabajo. Una vez terminada la pausa para el almuerzo, regresó a su puesto.

«Tuve que volver al trabajo y actuar como si nada hubiera pasado», dijo a los organizadores de la lotería.

A la ganadora se le dio la opción de recibir el premio en cuotas durante 30 años o elegir un pago único. La mujer prefirió el pago único y tuvo derecho a recibir 952 000 dólares antes de impuestos.

En este juego de lotería, que comenzó el 1 de septiembre, todavía quedan otros dos premios mayores de 2 millones de dólares esperando a sus dueños. La probabilidad de ganar este premio principal es de 1 entre 408 000. La probabilidad de ganar cualquier premio en la lotería es de 1 entre 3,48.

A pesar de haber ganado el gran premio, la mujer decidió no revelar su identidad. Esto fue posible gracias a una nueva ley aprobada en el estado de Virginia en julio de este año.

Según las nuevas reglas, los ganadores de la lotería pueden permanecer en el anonimato si así lo desean. En tal situación, la organización de la lotería no puede publicar el nombre, la dirección o el monto del premio del ganador sin su consentimiento por escrito.

Anteriormente, en Virginia, este beneficio solo se otorgaba a los ganadores de premios superiores a 10 millones de dólares. Ahora, en los estados estadounidenses de Delaware, Kansas, Maryland y Oregón, los ganadores de la lotería también tienen la oportunidad de mantener su identidad en secreto.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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