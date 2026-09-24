Feruza Kazakova comienza los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026» con una victoria sensacional

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Feruza Kazakova comienza los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026» con una victoria sensacional

En los XX Juegos Asiáticos, organizados por las ciudades japonesas de Nagoya y Aichi, han comenzado los combates intensos para los maestros del ring uzbekos. En este prestigioso evento deportivo, Feruza Kazakova (-51 kg), medallista mundial y actual campeona de Asia, logró una victoria sensacional en la primera ronda. Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, nuestra compatriota se enfrentó a una de las favoritas de la categoría: la experimentada tailandesa Raksat Chutxamat.

Como referencia, Chutxamat llegó al torneo con grandes aspiraciones, siendo doble medallista de bronce mundial (2014, 2019) y subcampeona de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022. Sin embargo, Kazakova tomó el control total del ring, desbaratando la experiencia de su rival. Con movimientos ágiles y series de golpes precisos durante los tres asaltos, Feruza no dejó opción a su oponente, ganando por decisión unánime (5:0) y avanzando a la siguiente fase.

¿Qué impacto tendrá este inicio tan sólido de Feruza Kazakova en el equipo nacional de boxeo de Uzbekistán? ¿Quiénes son las principales rivales por el oro en esta categoría y cuántas medallas podrán conseguir nuestras boxeadoras en los rings de Nagoya?

«Victoria 5:0, caída de una favorita y un inicio de campeona»: Los 5 puntos clave del combate

Datos y detalles importantes de la primera victoria de Feruza Kazakova en «Aichi-Nagoya-2026»:

  • El primer combate y la primera victoria de nuestras boxeadoras: Feruza Kazakova fue la primera de la delegación uzbeka en subir al ring, dando inicio a la racha ganadora;

  • Resultado absoluto de 5:0: Durante todo el combate, los jueces registraron unánimemente (5:0) la superioridad total de nuestra compatriota en los tres asaltos;

  • Una favorita continental eliminada: Raksat Chutxamat (doble medallista mundial, subcampeona de Hangzhou-2022) tuvo que abandonar el torneo en la primera ronda;

  • Superioridad táctica y física: Kazakova neutralizó los contraataques de su rival sin errores y controló la distancia a la perfección;

  • Un paso firme hacia el oro: Tras superar un sorteo difícil, la boxeadora uzbeka se convierte en la principal candidata al título en la categoría de -51 kg.

«Aichi-Nagoya-2026»: Análisis del duelo entre Feruza Kazakova y Raksat Chutxamat

Estadísticas del primer combate, estatus de las atletas y comparación de asaltos:

Indicadores y criterios

Feruza Kazakova (Uzbekistán)

Raksat Chutxamat (Tailandia)

Estatus deportivo y títulos

Campeona de Asia, medallista mundial

Doble medallista de bronce mundial (2014, 2019), subcampeona de Hangzhou-2022

Categoría de peso

-51 kg

-51 kg

Estatus e importancia del combate

Desafío decisivo de primera ronda

Inicio como favorita del torneo

Dinámica de los asaltos 1, 2 y 3

Iniciativa total, ataques rápidos y golpes precisos

Forzada a defenderse, recibiendo golpes

Decisión final de los jueces

5 : 0 (Victoria unánime)

Derrota (eliminada del torneo)

Estado en la siguiente fase

Clasificación y camino hacia las medallas

Eliminación temprana

Experticia y análisis: ¿Por qué esta victoria de Kazakova es un gran logro para nuestro equipo?

Conclusiones de analistas internacionales y del cuerpo técnico nacional:

  • Superar el «síndrome del primer combate»: Ser la primera en subir al ring en grandes competiciones impone una enorme responsabilidad psicológica; la forma en que Kazakova superó esta presión con frialdad para ganar 5:0 servirá como una fuerte ola de motivación para todo el equipo de boxeo de Uzbekistán;

  • Eliminación de un obstáculo principal en la primera ronda: Chutxamat era una rival con años de experiencia y un estilo de combate cerrado; eliminar este obstáculo al inicio del torneo despeja mucho el camino de Feruza hacia las medallas;

  • Velocidad y técnica de la escuela uzbeka: Los rápidos movimientos de pies y las series de ataques mostrados por Kazakova demuestran una vez más que es el método más eficaz en el boxeo amateur moderno para agotar al rival y sumar puntos ante los ojos de los jueces;

  • Camino hacia las medallas de oro: Al eliminar a una de las rivales más peligrosas en -51 kg, se le abre a Feruza Kazakova una gran oportunidad para llegar a la final y hacer sonar el himno de Uzbekistán en tierras japonesas.

La victoria relámpago de Feruza Kazakova en el ring de Nagoya fue un preludio digno para la lucha por el oro de la delegación deportiva de Uzbekistán en los XX Juegos Asiáticos.

¿Crees que Feruza Kazakova, tras vencer a una favorita continental por 5:0 en su primer combate, podrá ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos «Aichi-Nagoya-2026»? ¿Cuántas medallas crees que conseguirán nuestras boxeadoras? ¡Deja tus opiniones y buenos deseos para nuestra campeona en los comentarios y comparte este reportaje sobre la brillante victoria del boxeo uzbeko con todos los aficionados al deporte!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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