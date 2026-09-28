Primera victoria de Xavi en los Países Bajos: «Debemos cambiar nuestra mentalidad»

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Primera victoria de Xavi en los Países Bajos: «Debemos cambiar nuestra mentalidad»

En la segunda jornada de la UEFA Nations League, la selección nacional de los Países Bajos logró una victoria remontada por 2-1 fuera de casa contra Serbia. Este encuentro, disputado en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, registró la primera victoria histórica del técnico español Xavi Hernández al mando de la «Oranje». Tras el partido, Xavi declaró a los medios de la UEFA que su equipo merecía los 3 puntos, aunque admitió que aún queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la calidad del juego.

El entrenador enfatizó que exige a sus jugadores una presión constante durante 90 minutos y el control total del balón, lo que requiere un cambio de mentalidad en la plantilla. Tras empatar 1-1 con Alemania en la primera jornada, los Países Bajos suman 4 puntos y se preparan para el duelo contra Grecia el 1 de octubre.

«El debut de Xavi, la exigencia de presión y la resistencia serbia»: 5 puntos clave de las declaraciones del técnico

Puntos importantes del análisis oficial de Xavi tras el partido contra Serbia:

  • La primera victoria oficial de la era Xavi: El 2-1 en Belgrado marca el primer éxito del entrenador español al frente de los Países Bajos;

  • «90 minutos de presión y posesión»: Xavi exige que su equipo mantenga la posesión y ejerza una presión alta en cada línea;

  • La necesidad de renovar la mentalidad: El técnico señaló que está trabajando en adaptar el enfoque psicológico de los jugadores neerlandeses hacia un estilo totalmente ofensivo y agresivo;

  • La peligrosa resistencia serbia: La entrada de Tadić, Jović y Kostić complicó el partido, pero la victoria neerlandesa fue justa;

  • El próximo examen contra Grecia: Tras el empate ante Alemania, los neerlandeses visitarán el 1 de octubre a la sorprendente Grecia.

Análisis de las dos primeras jornadas de los Países Bajos en la Nations League

Clasificación de los indicadores de inicio bajo el mando de Xavi:

Jornada

Rival y sede

Resultado final

Estado del resultado

Valoración de Xavi

1.ª jornada

Alemania (Visitante/neutral)

1 : 1

Empate positivo

Lucha igualada contra un rival estelar y 1 punto

2.ª jornada

Serbia (Rajko Mitić, Belgrado)

2 : 1

Primera victoria histórica

«Presión y defensa a mejorar, cambio de mentalidad obligatorio»

Puntos acumulados

Tras 2 partidos

4 puntos

Entre los líderes del grupo

La suma de puntos continúa

Calendario de la 3.ª jornada

Contra Grecia (1 de octubre)

Próximo desafío

Enfrentamiento contra el rival sorpresa que venció a Alemania

Expertise futbolística: ¿Por qué la filosofía de Xavi en los Países Bajosgenera debate?

Conclusiones de observadores del fútbol europeo, analistas tácticos e insiders:

  • El ADN del Barça y el fútbol total neerlandés: Xavi quiere impregnar su filosofía tiki-taka en los Países Bajos , patria de Cruyff; la posesión y la presión encajan con la naturaleza ofensiva neerlandesa, pero mantenerlo 90 minutos exige una preparación física superior;

  • Sangre fría ante las estrellas serbias: Con la entrada de Tadić, Kostić y Jović, la defensa neerlandesa cometió errores, pero el segundo gol de Meerdink demostró que las instrucciones de Xavi sobre contragolpes y espacios funcionaron;

  • El partido contra Grecia — la clave del primer puesto: El duelo del 1 de octubre contra Grecia, que venció 1-0 a Alemania, será una prueba táctica real para los pupilos de Xavi; la presión alta será decisiva para romper la defensa de hierro griega.

¿Crees que Xavi Hernández puede convertir a la selección de los Países Bajos en el equipo más presionante del mundo? ¿Continuarán los neerlandeses su racha ganadora contra Grecia el 1 de octubre? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el análisis de la Nations League!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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