Boicot político en Hungría: ¡Los jugadores irlandeses no saludaron a los jugadores israelíes!

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Boicot político en Hungría: ¡Los jugadores irlandeses no saludaron a los jugadores israelíes!

El partido entre las selecciones nacionales de Israel e Irlanda, correspondiente a la 2ª jornada de la UEFA Nations League, comenzó en terreno neutral en el estadio Nagyerdei de Debrecen, Hungría, por motivos de seguridad. El inicio del encuentro fue recordado por una tensa protesta política y humanitaria que generó un amplio debate en el mundo del deporte.

Los miembros de la selección nacional de Irlanda saltaron al campo con brazaletes negros en señal de respeto por todas las víctimas inocentes del conflicto armado en la Franja de Gaza. Además, los jugadores irlandeses se negaron abiertamente a dar la mano a los representantes del equipo rival durante el protocolo previo al partido y mantuvieron la cabeza baja mientras sonaba el himno nacional de Israel para mostrar su postura.

«Brazaletes negros, saludos rechazados y cabezas gachas»: 5 puntos clave del suceso

Los hechos oficiales más importantes sobre el incidente ocurrido en el encuentro de Debrecen:

  • Brazalete de luto en memoria de las víctimas de Gaza: Los jugadores irlandeses llevaron un brazalete negro por las víctimas de los enfrentamientos en Gaza;

  • Rechazo manifiesto a dar la mano: Antes del inicio, el equipo de Irlanda no estrechó la mano de los miembros de Israel;

  • Gesto contundente durante el himno: Durante el himno nacional de Israel, la plantilla de Irlanda permaneció con la cabeza baja;

  • Estadio neutral en Hungría: Debido a riesgos de seguridad, el partido se organizó en Debrecen, Hungría, y no en Israel;

  • La postura firme de Irlanda: Este demarche refleja las convicciones de larga data de la sociedad y el deporte irlandés sobre la cuestión palestina.

Irlanda contra Israel: Demarche diplomático y condiciones deportivas

Clasificación de los detalles de la protesta en la confrontación de Debrecen:

Criterios y aspectos importantes

Acción de la selección nacional de Irlanda

Selección de Israel y organizadores

Símbolo de entrada al campo

Brazaletes negros de luto por las víctimas de Gaza

Equipaciones tradicionales estándar de la competición

Etiqueta de saludo mutuo

Rechazo demostrativo a dar la mano

Expectativa de saludo según el protocolo habitual

Reacción al himno rival

Protesta silenciosa bajando la cabeza

Ejecución oficial del himno nacional

Lugar del encuentro

Debrecen, Hungría (Nagyerdei)

Privado del derecho a jugar en casa

Esencia de la acción

Expresar una postura política y humanitaria a través del deporte

Mantener la participación en la competición internacional

Experticia deportiva y geopolítica: ¿Por qué este demarche irlandés era un evento esperado?

Conclusiones de comentaristas deportivos internacionales, diplomáticos y analistas políticos:

  • «Solidaridad histórica de la sociedad irlandesa con Palestina»: La población y los círculos políticos irlandeses son de los principales defensores en Europa del reconocimiento de Palestina y críticos de las operaciones militares en Gaza; este gesto de los jugadores fue el reflejo del sentimiento nacional en el campo de juego.

  • Reglamento disciplinario de la UEFA y riesgo de sanciones: El reglamento de la UEFA prohíbe estrictamente cualquier mensaje o manifestación política; aunque el brazalete negro y no dar la mano podrían no ser calificados directamente como lemas políticos, es muy probable que la Asociación de Fútbol de Israel presente una queja oficial ante la UEFA.

  • Entorno tenso en terreno neutral: El equipo de Israel, al no poder jugar en su país, fue trasladado a Hungría; sin embargo, el terreno neutral no logra suavizar la presión política y emocional, como demostraron los eventos de Debrecen.

¿Crees que es correcto que los atletas expresen su postura sobre temas globales en grandes competiciones o el deporte debe ser ajeno a la política? ¿Crees que la UEFA sancionará a Irlanda por este demarche? ¡Deja tus comentarios y comparte el análisis de la Nations League!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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