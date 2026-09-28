Resuelta la cuestión de la capitanía en la selección argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha anunciado oficialmente al futuro capitán permanente del equipo. Según Goal.com, mientras el legendario Lionel Messi se prepara para poner fin a su carrera internacional, la responsabilidad de liderar en el campo recaerá en el defensa central Cristian Romero. Así lo informa Goal.com .

El experimentado defensa de 28 años ya ocupaba el tercer lugar en la jerarquía de capitanes, detrás de Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Ha acumulado experiencia portando el brazalete en un partido contra Chile, así como en amistosos frente a Venezuela y Mauritania.

Continuidad y confianza en la capitanía

En una entrevista con TyC Sports, Lionel Scaloni explicó la elección destacando la importancia de mantener la mentalidad ganadora y realizar un relevo generacional fluido. Según el técnico, Cristian Romero es el candidato idóneo, con el carácter necesario para unir al grupo.

Scaloni aclaró la jerarquía, añadiendo que líderes como Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez están listos para asumir el brazalete si es necesario. Sin embargo, la elección de Cristian Romero como capitán principal busca garantizar la estabilidad del equipo.

La opinión de Ángel Di María

En declaraciones a SportsCenter, el ex extremo de la selección, Ángel Di María, apoyó plenamente la decisión del cuerpo técnico. Según él, el nuevo capitán tiene el carácter y el espíritu combativo para asumir esta responsabilidad.

Di María afirmó: «Se lo merece. Scaloni y su cuerpo técnico han tomado una gran decisión. Cristian es un gran chico y tiene el temperamento necesario para llevar el brazalete. Estoy seguro de que hará un trabajo excelente».

Ante una despedida histórica

Argentina se prepara para partidos importantes contra Bolivia y Burkina Faso. Posteriormente, el encuentro del 6 de octubre ante Benín será, previsiblemente, el último de Lionel Messi con la albiceleste. Este partido tiene un significado simbólico, marcando el inicio de una nueva era.

Tras la marcha del legendario delantero, mantener los altos estándares en el vestuario y la unidad del equipo será un gran desafío para Cristian Romero. Los aficionados esperan que el equipo, bajo su nuevo capitán, siga brindándoles muchas alegrías.