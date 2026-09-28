Gonçalo Ramos sustituye a Cristiano Ronaldo y da la victoria a Portugal

La selección de Portugal venció a Noruega por 2-1 a domicilio, continuando su exitosa trayectoria en la Liga de Naciones. Según Goal.com, el seleccionador Jorge Jesus dejó en el banquillo a la leyenda Cristiano Ronaldo para dar la titularidad a Gonçalo Ramos, quien aprovechó la oportunidad para anotar el gol decisivo. Este difícil triunfo en Oslo consolida el dominio de los portugueses en su grupo. Así lo informa Goal.com informa .

El inicio del partido fue favorable para los visitantes. En el debut del encuentro, João Félix abrió el marcador para Portugal. Después, los locales reaccionaron y empataron. Erling Haaland anotó su gol número 22, un récord en la Liga de Naciones, para restablecer la igualdad. A pesar de ello, en la segunda parte, la iniciativa volvió a manos de los representantes lusos.

El gol decisivo y la confianza del entrenador

En la segunda mitad, tras un grave error del portero noruego Ørjan Nyland, Gonçalo Ramos mostró agilidad para marcar el segundo gol de su equipo. El delantero de 25 años también había anotado otro tanto, pero el sistema VAR lo anuló por una infracción. Tras jugar 81 minutos y ser sustituido por Francisco Trincão, elevó su cuenta a 29 partidos y 12 goles con la selección.

Tras el encuentro, en una entrevista con el canal Sport TV, Gonçalo Ramos destacó que el éxito colectivo es más importante que los resultados personales. «Cada momento importa. Lo principal es demostrar lo que puedo hacer cuando me llaman y ayudar al equipo. Es el fruto de mi trabajo y de todo lo que aporto en el campo, no solo los goles», declaró el jugador.

Competencia con Ronaldo y planes futuros

Esta victoria mantiene la racha invicta de Portugal bajo el mando de Jorge Jesus. Tras este difícil triunfo fuera de casa, el equipo lidera el grupo A4 con 6 puntos. La actuación de Ramos plantea un dilema táctico al entrenador, ya que Cristiano Ronaldo quiere jugar regularmente en su búsqueda de alcanzar los 1000 goles en su carrera.

Ahora, Portugal viajará a Dinamarca el jueves. Gracias a su heroica actuación en Oslo, Ramos se postula seriamente para mantener su puesto en el once inicial. Los pupilos de Jesus buscan ganar todos los partidos del grupo y trabajan para mejorar la calidad de su juego.