El flagship Samsung Galaxy S27 Ultra podría contar con tres cámaras

Han surgido los primeros detalles interesantes sobre el diseño del futuro smartphone flagship Samsung Galaxy S27 Ultra, cuyo lanzamiento se espera para los próximos años. Imágenes de accesorios y fundas que circulan por Internet han revelado algunos secretos sobre la estructura del bloque de cámaras traseras del dispositivo, lo que está despertando gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, se han filtrado en la red varias fotos de fundas diseñadas para el Samsung Galaxy S27 Ultra. Estos detalles muestran la ubicación de los módulos ópticos en el panel trasero del dispositivo de forma mucho más precisa que los renders CAD anteriores e indican algunos cambios en la construcción.

Cambios en el diseño del bloque de cámaras

Mientras que las primeras filtraciones solo mostraban los contornos generales del módulo de cámara, las nuevas fundas se distinguen por tener aberturas específicas para cada lente. Esto permite comprender mejor qué hay en la zona ovalada vertical situada a la derecha de las lentes principales.

Basándose en las imágenes obtenidas, se puede decir que la tercera cámara se encuentra en la parte superior del bloque ovalado. Además, en dicho bloque se observa un pequeño orificio redondo que no se podía identificar en los modelos CAD simples anteriores.

Detalles técnicos y preguntas

Según los expertos, es muy probable que este pequeño orificio redondo sea un asistente láser para el enfoque automático. Lo interesante es que está separado de la tercera cámara por un flash, lo que indica que los ingenieros han implementado nuevas soluciones en la disposición de los componentes internos.

Sin embargo, no todos los modelos de fundas ofrecen la misma información. En algunas variantes solo se ven dos orificios en el lado derecho del bloque principal, cuando lógicamente debería haber tres módulos.

Por ahora, quedan muchas preguntas por aclarar sobre la estructura del bloque de cámara principal del Samsung Galaxy S27 Ultra. A pesar de ello, basándose en las imágenes disponibles, ya se puede suponer que el futuro dispositivo flagship contará con un total de tres módulos de cámara principales.