El nuevo smartphone Vivo X Fold 6 llegará al mercado global en octubre

Según Ixbt.com, Vivo, que ocupa un lugar único en el mercado de las tecnologías modernas, ha anunciado la fecha de presentación internacional de su próximo dispositivo insignia, el smartphone plegable Vivo X Fold 6. Basándose en la información difundida por el insider Abhishek Yadav, el gadget de nueva generación se presentará oficialmente a nivel mundial el 1 de octubre y en el mercado indio el 6 de octubre. Este lanzamiento internacional se produce con un intervalo de cuatro meses tras el debut del dispositivo en China en junio de este año. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Cabe destacar que la versión global destinada a los clientes fuera de China se distinguirá por una serie de características técnicas y de software. En particular, se espera que el smartphone salga a la venta en el mercado internacional con configuraciones de 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento interno. Se ofrecerán a los usuarios dos gamas de colores: Prism Black y Nebula Teal.

Cambios en el software y el diseño

Una de las características más importantes del dispositivo reside en su software. Si el modelo fabricado para China viene con el sistema OriginOS 6 Fold, la versión destinada al mercado internacional contará con el software más reciente, OriginOS 7. Al mismo tiempo, se espera que el hardware principal permanezca sin cambios respecto a la versión anterior.

El smartphone está equipado con dos pantallas de alta calidad que ofrecen una gran comodidad al usuario. En el interior se encuentra una enorme pantalla de 8,02 pulgadas basada en el material moderno M14, mientras que en el exterior se ha instalado un panel de 6,51 pulgadas para un uso práctico. Estas dos pantallas permiten utilizar el gadget tanto como tableta como smartphone convencional.

Alto rendimiento y capacidades de cámara avanzadas

La velocidad de funcionamiento de este extraordinario teléfono plegable también se mantiene a un nivel elevado. El rendimiento del dispositivo está gestionado por el sistema en chip Dimensity 9500 Super Edition, desarrollado especialmente por Vivo. Esto permite ejecutar las tareas y aplicaciones más exigentes sin ningún problema.

Los entusiastas de la fotografía también encontrarán grandes posibilidades en el dispositivo. La cámara principal del smartphone está equipada con un sensor de 200 MP, complementado por un módulo teleobjetivo periscópico con certificación Zeiss APO y una cámara gran angular de 50 MP. También existe una función de soporte para el teleconvertidor Zeiss de 200 mm ofrecido especialmente por el fabricante.

Para garantizar el funcionamiento continuo de estas tecnologías avanzadas, el dispositivo está equipado con una enorme batería de 7000 mAh. Para cargar la batería, se admiten tecnologías de carga rápida por cable de 80 W y carga inalámbrica de 40 W.