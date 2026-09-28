Leandro Paredes opina sobre su futuro en la selección

El centrocampista de la selección argentina y de Boca Juniors, Leandro Paredes, habló sobre su futuro en el equipo nacional en medio de una larga suspensión impuesta por la FIFA y los partidos de despedida del capitán Lionel Messi. Así lo informó ESPN Argentina, según Goal.com. informa .

Se supo que el experimentado mediocampista fue sancionado con 10 partidos por la FIFA debido a los incidentes tras la final de la Copa del Mundo 2026. Esta sanción lo dejó fuera de las convocatorias actuales, alimentando rumores sobre el fin de su carrera internacional.

Lugar en la selección y suspensión

Tras la dramática victoria de Boca Juniors por 3-2 ante Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina, Paredes respondió a las preguntas de los medios. Destacó que sigue siendo una pieza clave del equipo de Lionel Scaloni y que está listo para regresar una vez finalizada la suspensión.

Según Paredes, aún no ha hablado con el entrenador, pero planea visitar el centro de entrenamiento para conocer el estado del equipo. Señaló que, de no ser por la suspensión, estaría actualmente en la concentración de la selección.

El futuro de Scaloni y el caso Messi

Según Goal.com, la Asociación del Fútbol Argentino ha ofrecido al técnico Lionel Scaloni un nuevo contrato por dos años, con opción a extenderlo hasta 2030. Esto demuestra la estabilidad en los planes de los campeones del mundo para las próximas eliminatorias.

La actual fecha FIFA es un periodo muy emotivo para el fútbol argentino, ya que Lionel Messi se prepara para su histórico partido de despedida con la selección. La Albiceleste tiene programados encuentros en casa contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Sin poder contar con Leandro Paredes en el mediocampo, el técnico Lionel Scaloni deberá probar nuevas combinaciones tácticas en los próximos partidos. El equipo busca formas de adaptarse a la era sin su capitán.