«Sensación» en la Nations League: ¡Alemania derrotada, Portugal gana sin Ronaldo!

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«Sensación» en la Nations League: ¡Alemania derrotada, Portugal gana sin Ronaldo!

En el marco de la 2ª jornada de la UEFA Nations League, se completó una serie de encuentros llenos de sensaciones y drama en los campos europeos. En el duelo central en Oslo, la selección nacional de Noruega recibió a Portugal. El encuentro terminó con una victoria remontada de los visitantes por 2-1. João Félix abrió el marcador en el minuto 17, pero al inicio de la segunda parte, Erling Haaland igualó; sin embargo, solo tres minutos después, Gonçalo Ramos anotó el gol de la victoria para los portugueses.

El aspecto más sorprendente de este partido fue que el legendario Cristiano Ronaldono fue incluido en el campo y pasó los 90 minutos en el banquillo. La mayor sensación de la jornada se registró en Alemania: la «máquina» alemana dirigida por Jürgen Klopp perdió inesperadamente ante Grecia por 0-1 frente a su afición. En otro encuentro, Irlanda marcó tres goles sin respuesta contra Israel fuera de casa, sellando una gran victoria.

«El banquillo de Ronaldo, el fiasco de Klopp y el gol de Haaland»: 5 puntos clave de la jornada

Datos oficiales e indicadores más importantes de la 2ª jornada de la Nations League:

  • Triunfo visitante de Portugal: La «Seleção» venció a Noruega por 2-1 en Oslo, consolidando su liderazgo en el grupo;

  • Cristiano Ronaldo no jugó: La estrella portuguesa permaneció en el banquillo durante todo el partido y la decisión del entrenador se convirtió en el centro de las discusiones;

  • Jürgen Klopp y el tropiezo de Alemania: Los alemanes perdieron 0-1 ante Grecia en casa, registrando la principal sensación del torneo;

  • Duelo Haaland - Ramos: Aunque Erling Haaland empató en el minuto 51, el gol de Ramos en el minuto 54 decidió el destino del juego;

  • El recital de 25 minutos de Irlanda: Los irlandeses arrollaron a Israel 3-0 marcando tres goles en los primeros 25 minutos fuera de casa.

UEFA Nations League: Partidos centrales y registros oficiales de la 2ª jornada

Resultados de los partidos, goleadores y clasificaciones de las plantillas:

Partido y enfrentamiento

Resultado final

Goleadores

Detalles importantes y eventos

Noruega — Portugal

1 : 2

Haaland (51') — Félix (17'), Ramos (54')

Ronaldo no jugó; el árbitro mostró 9 tarjetas amarillas

Alemania — Grecia

0 : 1

Kourbelis (74')

El equipo de Jürgen Klopp perdió sensacionalmente en casa

Israel — Irlanda

0 : 3

Perrott (13'), Idah (16'), Molumby (25')

Irlanda marcó 3 goles en 25 minutos y resolvió el asunto

Expertise futbolística: ¿Por qué se discute la derrota de Klopp y el banquillo de Ronaldo?

Conclusiones de analistas deportivos internacionales, expertos tácticos y comentaristas:

  • «El nuevo modelo de Portugal sin Ronaldo»: El hecho de que Cristiano no fuera titular contra un rival serio como Noruega, y que ni siquiera entrara desde el banquillo, demostró que el relevo generacional en la selección portuguesa está funcionando con firmeza; gracias a la movilidad de Félix, Ramos y Neto, el equipo mantuvo la presión táctica y la velocidad;

  • Crisis en la defensa alemana: Jürgen Klopp probó varios nombres nuevos (Bisseck, Brown, Ebnutalib), pero el equilibrio entre ataque y defensa se perdió; el gol de Kourbelis en el minuto 74 reveló serios problemas de los alemanes para defender jugadas a balón parado y contraataques;

  • La debilidad de Noruega en el medio: Aunque el tándem Ødegaard-Haaland se hizo notar, los errores graves de la línea defensiva y la fría experiencia de los portugueses prevalecieron en un duelo tenso con 9 tarjetas amarillas.

¿Crees que la selección de Portugal empezó a jugar mejor sin Cristiano Ronaldoo la ausencia del legendario delantero afectará inevitablemente la fuerza principal del equipo? ¿Cómo evalúas la sensacional derrota de la selección alemana de Jürgen Klopp ante Grecia? ¡Deja tus análisis y opiniones personales en los comentarios y comparte los resultados más candentes de la Nations League con todos los aficionados al fútbol!

Cristiano RonaldoJürgen KloppUEFA Nations LeagueNoruegaPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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