Detenido un hombre por crear imágenes con IA junto a Erdoğan y el Ministro de Justicia

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Detenido un hombre por crear imágenes con IA junto a Erdoğan y el Ministro de Justicia

En Ankara, Turquía, Mehmet Çakmak, de 53 años, fue detenido por difundir a través de WhatsApp imágenes falsas creadas con inteligencia artificial. La noticia fue reportada por la agencia Anadolu.

Se reveló que el hombre utilizó inteligencia artificial para crear imágenes en las que aparecía junto al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y al Ministro de Justicia Yılmaz Tunç. Publicó estas imágenes en su estado de WhatsApp.

Según la investigación, intentó utilizar estas imágenes para dar la impresión de que tenía relaciones cercanas con altos funcionarios del gobierno.

Mehmet Çakmak fue detenido el 23 de septiembre en su domicilio en el distrito de Keçiören, Ankara. Durante la investigación, se descubrió que ya contaba con antecedentes penales por cuatro delitos distintos.

Se le han imputado cargos por «tráfico de influencias» y por la difusión pública de información falsa con el fin de provocar inquietud, miedo o pánico entre la población. Posteriormente, fue encarcelado por orden judicial.

Mehmet ÇakmakRecep Tayyip ErdoğanInteligencia ArtificialAgencia AnadoluTurquía
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