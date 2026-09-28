Liam Gallagher afirma tener información confidencial sobre el caso del Manchester City

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Liam Gallagher afirma tener información confidencial sobre el caso del Manchester City

El famoso cantante del grupo Oasis, Liam Gallagher, afirmó tener información confidencial sobre la decisión final esperada respecto a las irregularidades financieras del club Manchester City. Según informa Goal.com, el músico, un ferviente seguidor de los "Citizens", expresó en redes sociales su confianza en que el equipo evitará sanciones deportivas graves, intentando calmar a los aficionados preocupados. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que el fútbol inglés se vio sacudido tras conocerse que una comisión independiente de la Premier League declaró a Manchester City culpable de 114 de las 115 infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018. Esta larga investigación generó especulaciones sobre posibles castigos severos, como el descenso a una categoría inferior o la retirada de títulos históricos.

La declaración del cantante en redes sociales

Sin embargo, Liam Gallagher desestimó estos temores, alegando haber recibido información confidencial de una fuente de alto nivel en el fútbol sobre el destino del club. Compartiendo sus pensamientos en la red social X, el músico reveló el castigo real que enfrentaría la directiva del Etihad Stadium.

Según él, incluso si se pierde el proceso de apelación, el club solo recibirá una multa económica y una prohibición de fichajes. "Incluso si perdemos la apelación, aunque eso no sucederá, solo recibiremos una multa y una prohibición de fichajes, eso es todo", escribió el cantante dirigiéndose a los fans.

Reacciones de los aficionados y escepticismo

Estas afirmaciones categóricas de la estrella del rock provocaron inmediatamente dudas y burlas en la comunidad futbolística y entre los aficionados de clubes rivales. Muchos observadores recuerdan que las reglas de la Premier League contemplan castigos mucho más duros y dudan de la fiabilidad de la información del músico.

En particular, un usuario de redes sociales dejó un comentario irónico aludiendo a la posibilidad de un descenso. Otros aficionados señalaron que es difícil creer en tales filtraciones hasta que la comisión oficial anuncie su veredicto final.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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