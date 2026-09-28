Ivan Rakitić admite que todavía no puede ver la final del Mundial 2018

El excentrocampista de la selección de Croacia, Ivan Rakitić, ha admitido que el dolor de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2018 contra Francia sigue siendo difícil de soportar para él. Según informa el diario MARCA, el experimentado jugador reveló que, a pesar del paso de los años, nunca ha vuelto a ver las imágenes del partido decisivo e incluso aparta la vista si ponen el vídeo hoy en día. Así lo reporta Goal.com informa .

En la final del Mundial 2018, celebrada en el estadio Luzhnikí de Moscú, Croacia se enfrentó a Francia y cayó derrotada por 2-4. Ivan Rakitić, quien disputó los 90 minutos completos, fue una de las figuras clave de los «Vatreni», que alcanzaban la final de una Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Un resultado histórico y un orgullo inolvidable

Tras lograr tres victorias consecutivas en la fase de eliminación directa para llegar a la final, el equipo de Croacia se ganó el respeto de todo el mundo. Durante un evento en Sevilla, el excentrocampista recordó aquellos tiempos, destacando que para un país pequeño de menos de cuatro millones de habitantes, este resultado fue una inmensa fuente de orgullo.

«Fue una prueba muy difícil en aquel momento. Hasta el día de hoy, no he visto ni un solo fragmento de esa final. Diez minutos después de la derrota, sentimos un orgullo inmenso, porque Croacia no es España, tenemos una población muy pequeña, pero logramos ganarnos el cariño de todo el mundo, e incluso de Francia», declaró Rakitić.

Nuevos desafíos por delante

Aunque no oculta que le habría gustado levantar el trofeo, Ivan Rakitić añadió que el respeto global obtenido y los mensajes de apoyo recibidos de todo el mundo le sirvieron de consuelo. Actualmente, los croatas se preparan para sus próximos partidos importantes en medio de las confesiones del jugador.

Se ha informado que la selección de Croacia se enfrentará a España en el marco de la UEFA Nations League. En este encuentro, que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Andalucía, los «Vatreni» continuarán su lucha por el liderato de su grupo.