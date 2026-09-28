Récord establecido en Turquía tras cocinar 6 840 litros de frijoles

En la ciudad turca de Kelkit, durante un evento dedicado a mostrar el patrimonio agrícola local, se preparó una cantidad gigantesca de frijoles, estableciendo un nuevo récord mundial Guinness.

El 22 de agosto, los organizadores prepararon cerca de 1 807 galones, es decir, 6 840 litros de frijoles cocidos. Esta cantidad equivale a aproximadamente 15 000 latas de frijoles.

El evento donde se estableció el récord fue organizado conjuntamente por la Cámara de Comercio e Industria de Kelkit, la gobernación de Gümüşhane y el municipio de Kelkit.

La región de Kelkit es famosa por su variedad de frijol local llamada Kelkit Şeker Fasulyesi . Es uno de los productos agrícolas más destacados de esta región.

Los organizadores informaron a los representantes de Guinness World Records que este resultado tiene una importancia histórica para Kelkit, Gümüşhane y toda la región. Destacaron que el récord demostró las tradiciones agrícolas locales, los productos cultivados en la zona y el trabajo conjunto de la población.

De esta manera, Kelkit obtuvo el récord mundial por cocinar frijoles en la olla más grande . El nuevo resultado superó el récord anterior de 1 479,36 galones.

Este logro fue recibido con gran orgullo por los habitantes de Kelkit. El récord fue valorado no solo como una forma de promover los productos agrícolas locales, sino también como una oportunidad para mostrar la identidad agraria de Kelkit en el escenario internacional.