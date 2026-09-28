El héroe de la Copa del Mundo Vozinha se queja de su fama

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El héroe de la Copa del Mundo Vozinha se queja de su fama

El portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, habló abiertamente sobre los cambios drásticos y las dificultades en su vida privada después de convertirse en una sensación de Internet durante la Copa del Mundo 2026. El experimentado guardameta admitió que, debido a la atención excesiva y al acoso constante, extraña su estilo de vida cotidiano y tranquilo, y que estaría dispuesto a cambiar esta fama por una vida normal de inmediato. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con The Observer, el futbolista de 40 años destacó que antes del inicio del mundial llevaba una vida tranquila en el club Chaves de la segunda división portuguesa, pero que el torneo cambió su existencia por completo. En el primer partido de la fase de grupos contra España, el portero realizó siete paradas clave, contribuyendo enormemente a mantener el empate 0-0.

Una explosión inesperada en las redes sociales

Debido a una mención en vivo por parte del canal brasileño CazeTV, el número de seguidores en Instagram del portero pasó de 56 a más de un millón pocas horas después del pitido final. Mientras los mensajes inundaban su teléfono en el vestuario, un miembro del personal de catering del equipo le dijo en broma que tenía miles de millones de seguidores, lo cual fue confirmado más tarde por los periodistas en la zona mixta.

Debido al repentino revuelo mediático, la federación de fútbol tuvo que recurrir a su antiguo agente para controlar la situación. A pesar de ello, el portero decidió desactivar todas las notificaciones de Instagram para concentrarse plenamente en el fútbol.

Ofertas publicitarias y principios estrictos

Según The Observer, el aumento de la popularidad del jugador trajo consigo una avalancha de ofertas comerciales. Sin embargo, Vozinha aclaró que solo colaboró con un proyecto durante la competición, UFL Mobile, y estableció firmemente que nunca trabajará con marcas relacionadas con el tabaco, el alcohol o las apuestas.

Señalando que muchos solo ven los aspectos positivos de la fama, el experimentado portero dijo sobre su vida actual y sus días tranquilos de antes: «Si me ofrecieran elegir entre mi vida de hoy o mi vida anterior, sin duda elegiría mi vida sencilla de antes».

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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