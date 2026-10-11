Luka Modrić revela los secretos de su paso por el AC Milan y su longevidad deportiva única

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Luka Modrić revela los secretos de su paso por el AC Milan y su longevidad deportiva única

Leyenda viva del fútbol mundial, ganador del Balón de Oro, Luka Modrić sigue rindiendo al máximo nivel en una de las ligas más fuertes de Europa a pesar de haber cumplido 41 años. Tras años gloriosos en el Real Madrid, continúa su carrera en el gigante italiano, el AC Milan El centrocampista croata comparte la esencia de una carrera tan larga y productiva.

Pianetamilan.it En una entrevista con el medio, el experimentado mediapunta habló abiertamente sobre la fuerza interior que lo impulsa cada día a entrenar y a buscar nuevas victorias.

Las confesiones de Modrić: «El sabor de la victoria y una pasión 24 horas por su trabajo»

Modrić subraya que detrás de la resistencia y la constancia en el deporte no hay una receta mágica, sino una pasión infinita:

  • Una sed insaciable de victoria: «Siempre digo: una vez que pruebas el sabor de la victoria, quieres volver a sentir esa sensación. Eso es exactamente lo que me motiva a seguir adelante», afirma Modrić;

  • No hay secretos mágicos: «A menudo me preguntan cuál es el secreto, pero no hay ninguno. Creo que lo más importante es amar lo que haces y dar todo lo que tienes»;

  • Vivir por el fútbol: La estrella croata destacó que dedica casi las 24 horas del día a su profesión, el fútbol: «Vivo para mi trabajo casi las 24 horas del día. Eso me da la fuerza para seguir ganando y luchando».

Competitividad innata: ¿Es la edad solo un número?

Mientras muchos de sus contemporáneos ya han colgado las botas o se han pasado a los banquillos, Modrić lucha por un puesto en el once titular en la Serie A:

  • Disfrutar de la competencia: «Porque soy una persona muy competitiva y siempre me gusta competir contra los demás», añadió;

  • Un nuevo capítulo en el AC Milan: Tras 6 títulos de Champions League y decenas de trofeos en Madrid, Luka sigue siendo no solo un mentor experimentado en los «rossoneri», sino también un motor en el campo.

Esta actitud dedicada de Luka Modrić demuestra una vez más que, en el deporte moderno, los límites de edad son solo barreras psicológicas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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