Problema inesperado en el «MU»: 8 bajas antes del partido contra el «Como»

Ante los próximos partidos decisivos de la Liga de Campeones, «Manchester United» se enfrenta a un serio problema. Durante el entrenamiento oficial previo al partido de visita contra el equipo italiano «Como», no menos de ocho jugadores del primer equipo estuvieron ausentes.

Según el prestigioso medio británico Mirror entre las bajas se encuentran las estrellas del equipo, Marcus Rashford y el pilar defensivo Lisandro Martínez, lo que preocupa profundamente al cuerpo técnico y a la afición.

Líderes fuera de combate: ¿Qué pasa con Rashford y Martínez?

Estos son los detalles sobre el estado de los líderes que se perdieron el entrenamiento:

Lisandro Martínez: El defensa argentino sufrió una lesión en el muslo durante el difícil partido contra el «Leeds» y aún no se ha recuperado;

Marcus Rashford: El líder del ataque del «MU» también presenta molestias en los músculos del muslo y ha sido apartado del entrenamiento por precaución.

Suspensión y otros jugadores en la enfermería

La plantilla de los inquilinos de «Old Trafford» se ha visto mermada por la ausencia de otros jugadores clave:

Leny Yoro en programa individual: Tras recibir una tarjeta roja en el partido anterior contra el «Atlético», el joven defensa francés se perderá de todos modos el encuentro contra el «Como», por lo que entrena de forma individual;

Mainoo, Shaw y Heaven ausentes: Otros tres miembros del equipo — Kobbie Mainoo, Luke Shaw y Habeeb Ogunneye — no participaron en el entrenamiento grupal;

Šeško y Dorgu en recuperación: El delantero Benjamin Šeško se recupera de una lesión en las costillas, mientras que Patrick Dorgu sigue un proceso de rehabilitación tras una lesión en los isquiotibiales sufrida con su selección.

¿Cuándo se tomará la decisión final?

El entrenador y el cuerpo médico de los mancunianos anunciarán qué jugadores viajarán a Italia y quiénes están listos para jugar justo antes del embarque, tras un examen médico adicional.

Estas importantes bajas en la plantilla antes del crucial partido de Liga de Campeones podrían cambiar por completo la táctica y el plan de juego del «Manchester United» para su visita a Italia.