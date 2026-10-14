Luis Enrique habla sobre los 115 cargos contra el Manchester City y el partidazo de hoy

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Luis Enrique habla sobre los 115 cargos contra el Manchester City y el partidazo de hoy

Antes del duelo central de la 2ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club francés PSG y su entrenador Luis Enrique hablaron sobre Manchester Cityy la polémica financiera que rodea a su rival, así como el estado de su propio equipo. El técnico español defendió los logros deportivos del rival y deseó una resolución positiva al caso judicial.

El esperado choque entre los dos gigantes europeos comenzará hoy, 14 de octubre a las 23:59 (hora de Taskent), dando inicio al encuentro.

La posición inesperada de Enrique sobre los 115 cargos contra el City

Anteriormente, circularon informes de que el Manchester City había sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos por violar las reglas de la Premier League y no cumplir con los requisitos de beneficio y sostenibilidad. El entrenador del PSG comentó esto a través de The Touchline :

  • La fuerza real en el campo: «Manchester City es un club gigante, por lo que es natural que siempre haya rumores y ruido a su alrededor. Estamos esperando el veredicto final » ;

  • El deseo de Enrique: « Espero que todo termine bien para ellos. Porque sus resultados en el campo son impresionantes y el equipo merece cada victoria obtenida. »

« No estamos en nuestra posición habitual, pero no hay de qué preocuparse »

En una entrevista con el sitio oficial de la UEFA, Luis Enrique abordó los problemas del club parisino en la liga nacional y la preparación para el próximo desafío:

  • Plantilla completa: « Tener a todos los jugadores disponibles es una gran ventaja para un entrenador. Es el momento ideal para probar nuestra fuerza y queremos demostrar nuestro nivel » ;

  • Un inicio difícil en la Ligue 1: Tras 6 jornadas, los parisinos ocupan el 6º puesto con 11 puntos. El entrenador explicó: « No empezamos mal la temporada, pero nuestros resultados no están a la altura. No estamos en la cima habitual en el campeonato. Pero no me preocupa en absoluto » ;

  • Un partido contra uno de los mejores de Europa: Enrique admitió que el viaje a Manchester sería difícil para cualquier equipo: « Nunca ha sido fácil jugar aquí. Visitamos a uno de los mejores clubes del continente y estamos listos para demostrar nuestra capacidad de lucha en situaciones complejas. »

En la renovada Champions League, cada punto vale oro para ambos equipos, y los aficionados pueden esperar un enfrentamiento táctico e intenso en horario nocturno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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