Enzo Maresca admite abiertamente la razón de la derrota por 2-4 ante el PSG
En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, en el partido en casa contra el club francés PSG perdido por 2-4, Manchester City el entrenador Enzo Maresca reveló el factor principal que decidió el destino del encuentro. El técnico italiano no ocultó que cometió un grave error en la alineación inicial y en la configuración del centro del campo.
Los «Citizens» ya habían encajado tres goles sin respuesta en la primera parte, entregando el control total del juego al rival.
«El trío Cherki, Enzo y Elliott fue un error»: La confesión del entrenador
Tras el partido, en declaraciones a los periodistas, Enzo Maresca explicó su decisión sobre el mediocampo de la siguiente manera:
Error reconocido: «Fue un error decidir alinear a Cherki, Enzo y Elliott juntos en el medio desde los primeros minutos;
Falta de fuerza física: En partidos de tan alto nivel e intensidad, es imprescindible ser fuerte y competitivo en el centro del campo;
Nuevo plan para el futuro: En los próximos partidos, aprendiendo de este error, podríamos usar la opción de Buaddi, Enzo y Elliott», dijo Maresca.
Cambios al descanso y actividad en la segunda parte
Aunque los ajustes tácticos del entrenador al descanso tuvieron un impacto positivo en el ritmo del juego, ya era tarde para la victoria:
La entrada de Buaddi: Maresca sustituyó a Cherki por Buaddi al inicio de la segunda mitad;
2 goles marcados: Tras los cambios, Manchester Cityrecuperó el control del balón en el medio y logró marcar dos goles en la segunda parte;
Resultado final: Sin embargo, el lastre de la primera parte no fue suficiente para que los mancunianos evitaran la derrota por 2-4 en casa.
El reconocimiento a tiempo de sus errores por parte del entrenador y la revisión de los esquemas tácticos del Manchester City indican una preparación más seria para las próximas jornadas del torneo.
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