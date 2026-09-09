Mbappé: «Quiero ganar la Champions League con el Real Madrid»

«El Real Madrid» venció al Inter por 2-1 en la nueva temporada de la Champions League. En las filas madridistas, Kylian Mbappé también marcó un gol. Tras el encuentro, el delantero francés comentó sobre los objetivos del equipo para la temporada y los premios individuales.

Según Mbappé, el Real Madrid debe actuar más como un equipo esta temporada que en el pasado.

«Esta temporada queremos jugar como un equipo de verdad, queremos hacer cosas especiales. La temporada pasada fue difícil. Espero que esta temporada luchemos como un equipo», dijo Mbappé.

El futbolista francés también destacó que los trofeos colectivos están por encima de los premios individuales. Afirmó que prefiere ganar la Champions League con el Real Madrid antes que ganar el Balón de Oro.

«Prefiero ganar la Champions League con el Real Madrid antes que el Balón de Oro», declaró el delantero.

Antes del partido contra el Inter, Mbappé ya había dicho que centraba su atención en el resultado colectivo. Subrayó que su principal objetivo en el Real Madrid es ayudar al equipo a ganar partidos y títulos.