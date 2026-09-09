El foco de la élite del fútbol mundial vuelve a estar en Madrid. El duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán, en el marco de la nueva temporada de la Champions League, no solo fue recordado por su intensidad, sino también por momentos históricos. Antes del pitido inicial, la nueva estrella del club madrileño, Kylian Mbappérecibió solemnemente el trofeo de la «Bota de Oro» como máximo goleador de la pasada edición de la Champions. Este evento se considera un paso importante en el inicio de la carrera del jugador francés en el Real. Entonces, ¿quién marcó para Mbappé en el partido contra el Inter, qué importancia tuvo esta victoria para el equipo madrileño y, sobre todo, cómo respondió el entrenador del Real, José Mourinho, a las críticas hacia Mbappé tras el partido? Al final del artículo, les presentamos todos los detalles sobre la gran intriga: los objetivos futuros del ganador de la Bota de Oro y la confianza absoluta que Mourinho deposita en él.

Un momento solemne y el dueño de la «Bota de Oro»

Antes de comenzar el encuentro, miles de aficionados en el estadio fueron testigos de un evento histórico:

Reconocimiento en Madrid: El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé fue premiado por su desempeño en la pasada temporada de la Champions League;

Máximo goleador: El jugador francés recibió el prestigioso trofeo «Bota de Oro» otorgado al máximo goleador de la Champions;

Un resultado merecido: La temporada pasada, Mbappé participó en 11 partidos de la UEFA Champions League y logró anotar 15 goles.

«Kylian Mbappérecibiendo este trofeo se convirtió en una verdadera fiesta para los fans del Real, quienes recibieron a su nuevo héroe con ovaciones», informa el diario AS.

Victoria importante ante el Inter y gol de Mbappé

Kylian Mbappé, ganador de la «Bota de Oro», logró brillar en el campo esa misma noche:

Lucha intensa: El Real Madrid venció al Inter 2-1 en un partido muy disputado;

La contribución de Mbappé: El delantero francés fue el autor de uno de los goles cruciales para el Real en este encuentro;

Gol 71 e igualando a Raúl: Este gol es el número 71 en la carrera de Mbappé en la Champions League, permitiéndole igualar a la leyenda del Real, Raúl González, en el 5.º puesto de los máximos goleadores de la historia de la competición. Cabe destacar que Mbappé necesitó 43 partidos menos que Raúl para alcanzar este registro (99 partidos frente a 142).

La respuesta de José Mourinho a las críticas

El tema más importante que interesaba a muchos aficionados y expertos era la reacción del entrenador José Mourinho ante las críticas sobre los inicios de Mbappé en el Real. La conclusión más importante es que, el entrenador madrileño demostró su confianza en Mbappé, declarando abiertamente que las opiniones de los críticos no le preocupan en absoluto. En una entrevista con AS, Mourinho subrayó:

«Ha trabajado mucho y ha marcado un gol extremadamente importante para nosotros. Las críticas hacia él no me preocupan: trabaja cada vez más duro y sin duda volverá a ser el máximo goleador de la Champions League».

¿Crees que Kylian Mbappé podrá justificar la confianza de José Mourinho esta temporada y ganar la «Bota de Oro» de la Champions League por segunda vez? ¿Puede su posición en la lista de máximos goleadores históricos seguir subiendo? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis con tus amigos y amantes del fútbol!