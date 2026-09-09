¿Por qué José Mourinho estaba descontento con la victoria sobre el Inter?

A pesar de la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Inter de Milán en el choque central de la UEFA Champions League, el entrenador del «club blanco», José Mourinho, expresó su fuerte descontento con el guion del partido. El técnico portugués declaró abiertamente que detrás del resultado ganador en el marcador se escondían graves problemas y un desorden excesivo en el campo. Entonces, ¿qué acciones de sus jugadores calificó como «locura» uno de los entrenadores más experimentados del mundo, cómo se evaluó el nuevo rol de Trent y qué difícil prueba espera a los madridistas? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: los cálculos de Mourinho para los play-offs y todos los detalles sobre el próximo partido del Real.

«Un partido loco» y la pérdida de control: la valoración crítica de Mourinho

En la rueda de prensa, el entrenador no se conformó con la victoria y criticó que el encuentro fuera tan abierto y desordenado:

«Podría haber terminado 6-6»: José señaló que hubo demasiadas ocasiones claras en ambos lados y que el partido podría haber terminado con un marcador de tenis de 6-6;

Descontento con la falta de control: El entrenador manifestó que no le gusta en absoluto este fútbol caótico y «loco», y que no quiere depender de las paradas fortuitas y milagrosas de su portero;

La fórmula de la victoria ideal: El estratega portugués subrayó que, incluso marcando muchos goles, el equipo debe mantener un control absoluto sobre cada centímetro del terreno de juego.

«Tuvimos suficientes oportunidades para marcar aún más. El partido fue una locura total, lo cual no me gusta nada. Prefiero controlar la situación por completo y no depender de los milagros del portero», afirmó Mourinho, según recoge el diario AS.

Experimentos tácticos: Trent en una nueva posición y Valverde como ancla

Los ajustes tácticos observados en el Real Madrid durante el partido fueron destacados especialmente por el entrenador:

Trent en el centro del campo: El entrenador agradeció a Trent Alexander-Arnold por su arduo trabajo en el medio, pero no ocultó que sus características naturales no se adaptan perfectamente a esa posición;

La sensibilidad táctica de Valverde: Federico Valverde fue la figura clave para mantener la compacidad del equipo y por su perfecta lectura de la estructura táctica en el campo;

La fuerza del rival: Mourinho reconoció que el Inter es un equipo muy fuerte con diversas armas tácticas, añadiendo que fue extremadamente difícil mantener la defensa contra ellos.

El próximo paso del Real en la Champions

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados es cuáles son las posibilidades del Real en los play-offs tras esta victoria nerviosa y cuándo será su próximo partido. La conclusión más importante es que, para Mourinho, empezar la competición con tres puntos fue un logro psicológico importante. Según el entrenador, este éxito acerca al equipo a la siguiente fase, y ahora se requerirá menos esfuerzo para asegurar los play-offs. El «club blanco» pasará otra prueba seria en la segunda jornada de la Champions League: los madridistas visitarán al famoso club italiano «Roma» .

¿Crees que la decisión de José Mourinho de alinear a Trent en el centro del campo contra el Inter estuvo justificada, o habría sido preferible otro centrocampista? ¿Podrá el Real volver de su visita a Roma con tres puntos en la próxima jornada? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta importante noticia futbolística con los aficionados del Real!